Ricorre quest'anno il centenario della nascita di Don Francesco Pedretti, fondatore del Coe (Centro orientamento educativo) di Barzio. Domenica 10 luglio una giornata di celebrazioni lo ricorderà.

"La sua figura - spiegano gli organizzatori - per noi è importante, a lui abbiamo dedicato diverse pubblicazioni e una sezione del nostro sito 'Sognava un mondo nuovo' che vi invitiamo a visitare, è una possibilità in più per farlo conoscere a chi non l'ha mai incontrato".

Associazione Coe, Fondazione Coe e Comunità Coe - con il Festival della Missione 2022 e nell'ambito del 50° Focsiv - invitano tutti all'evento Centenario della nascita di Don Francesco Pedretti, fondatore del Coe (Albairate 10.04.1922 - Barzio 9.07.1999) in programma domenica 10 luglio 2022 presso la sede di Barzio (Via Milano, 4).

Vi precisiamo che domenica ci sarà la sfilata degli Alpini dell'Aquila che sono in Valsassina da una settimana. Il corteo dovrebbe partire alle ore 9.30. Parte dalla tensostruttura e percorre la provinciale e poi via Milano. Per non essere bloccati è caldamente consigliato di arrivare al Coe prima delle 9.30.

Il programma

ore 9.30

Sede Ass. Coedi Barzio // incontro con

Saluti

André Siani, presidente Ass. COE e Ivana Borsotto, Presidente Focsiv

Intervengono

Vittore Mariani

Pedagogista; Docente all'Università Telematica Pegaso e all'Università Cattolica di Milano; autore del volume Crescere nella gioia. L'attualità del pensiero pedagogico di don Francesco Pedretti (Àncora Editrice, 2016)

Mario Colletto

Già volontario in R.D. Congo e responsabile della formazione dei volontari internazionali per l'associazione Coe; con altri soci Coe curatore della pubblicazione Il volontario è… Dagli appunti di Don Francesco Pedretti (Teka Edizioni, 2019)

Bianca Triaca

Architetto; promotrice e curatrice di progetti sul patrimonio culturale in Africa per l'associazione Coe

Modera Anna Pozzi

Redattrice di "Mondo e Missione"; collabora con diverse testate nazionali; già volontaria in Camerun con l'associazione Coe

Al termine Ivana Borsotto e André Siani pianteranno nel giardino del Coe un albero simbolo del 50° Focsiv.

ore 12

Chiesa Sant'Alessandro di Barzio // Santa Messa presieduta da Mons. Franco Agnesi, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano. Anima i canti il Coro Elikya.

ore 13

Sede Ass. Coe di Barzio // pranzo comunitario