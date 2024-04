Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Pro loco Colico invita tutti a un weekend di golosità sul Lago di Como: sabato 20 e domenica 21 aprile il lungolago del comune altolariano si colora con i sapori e gli odori del cioccolato. Appuntamento in Piazza Garibaldi dalle ore 9 alle 19 con una festa interamente dedicata al cosiddetto "oro nero".

Il lungolago accoglierà stand che celebreranno uno dei dolci più amati al mondo. Durante la festa i visitatori potranno gustare una vasta gamma di prelibatezze al cioccolato, dalle praline alle torte, dalle creazioni artigianali alle delizie internazionali. Sarà un'occasione perfetta per i golosi e gli amanti del cioccolato per trascorrere una giornata indimenticabile immersi in gustose leccornie e divertenti attività legate al mondo del cacao.