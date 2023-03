Chorus Band in concerto a Mandello

Indirizzo non disponibile

Appuntamento con la Chorus Band sabato 11 marzo alle ore 21 al teatro comunale F. De André di Mandello in piazza Leonardo da Vinci.

La "Chorus Band" è un innovativo progetto vocale, unico nel suo genere. Dal suo fondatore, il maestro Mario Marelli, è stata definita "Chorus" perché in pratica è un coro; ma nello stesso tempo è anche una "band": infatti la sensazione percepita dal pubblico è quella dell'intrigante e coinvolgente ensemble di una orchestra vocale.

Nata nel 1993, ricordando il dominio polifonico-vocale del Cinquecento, è stata concepita dal maestro Marelli come una piccola rivincita della voce sulla interessante, ma anche invadente proliferazione degli strumenti musicali, da lui paragonati a una "protesi meccanica e rigida" della voce umana: la quale invece è in grado, da sola, di sorprendere con le sue molteplici doti di immediatezza, estensione, colore, duttilità, espressività, e teatralità.

Mario Marelli è il direttore, autore, compositore e arrangiatore che con i suoi 82 anni ha seguito ben quattro formazioni corali.

Gli interpreti: Rosy Bolis,Cristina Castoldi, Ramona Acquistapace, Sara Bonadej, Angelo Accorsi, Filippo Urbano, Salvatore Sorgiovanni, Stefano Gargiulo, Marco Scotti.

Le informazioni

Costo del biglietto: 10 euro

Collegandosi al seguente link il sistema permette di scegliere il posto e pagare tramite carta di credito. In caso di disponibilità di posti sarà possibile acquistare il biglietto la sera dello spettacolo, dalle 20.15, presso la biglietteria del teatro. Non è possibile il pagamento in contanti.