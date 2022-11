Inaugurazione di Churraskinho

Un nuovo ristorante arriva a Lecco. In via Fogazzaro, 27, lì dove si trovava la storica pizzeria "De Castel" dell'omonimo rione cittadino, nasce Churraskinho, locale che rappresenta un punto di riferimento per quanto riguarda la gastronomia sudamericana, già presente a Mariano Comense, un vero e proprio angolo di Brasile in Lombardia. Scopri i principali tagli di carne, selezionati e cucinati secondo la tradizione dai "passador", cuochi esperti brasiliani. Immergiti nei sapori brasiliani con i migliori piatti tipici e accompagna il tutto con cocktail freschi e colorati in un’atmosfera festosa ed esotica per un’esperienza di gusto indimenticabile.

Gli orari: