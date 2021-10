Rassegna "Ciak Cenacolo"

Il 13 ottobre riprende "Ciak Cenacolo" con la sua 30^ stagione, 20 film a cui si può assistere acquistando sia gli abbonamenti sia il biglietto per il singolo film. Per ora sono stati programmati 10 film, i rimanenti 10 verranno scelti nelle prossime settimane puntando l'attenzione sui film di prossima uscita. Gli abbonamenti sono già in vendita presso la biglietteria oppure online sul sito del Cenacolo e a coloro che fossero in possesso dei voucher della precedente stagione il consiglio è di venire in teatro per utilizzare i voucher. Tutte le informazioni circa l'acquisto degli abbonamenti o dei singoli biglietti, le recensioni dei film in programma si possono trovare consultando il sito.

Il palinsesto (provvisorio)

13 ottobre "La vita straordinaria di Davide Copperfield"

20 ottobre "1917"

27 ottobre "Downtown Abbey"

3 novembre "Il meglio deve ancora venire"

10 novembre "The father - Nulla è come sembra"

17 novembre "I profumi di Madame Walberg"

24 novembre "Nomadland"

1 dicembre "Lei mi parla ancora"

15 dicembe "La vita che verrà - Herself"

12 gennaio "Il concorso"

Orari: 15-21

Sala rinnovata

In questi mesi il Cenacolo si è preparato alla riapertura e lo ha fatto proponendo una novità: è stato migliorato sia il video che l'audio delle proiezioni con l'installazione del nuovo proiettore digitale in 2K e il sistema audio Dolby surround, miglioramenti che assicureranno una visione più nitida e luminosa e permetteranno allo spettatore di sentirsi completamente circondato da suoni e rumori.

Un miglioramento e un ammodernamento che la Parrocchia di San Francesco ha potuto sostenere grazie a Regione Lombardia che ha finanziato il 50% della spesa. L'impianto consente di allineare la sala a quelle del circondario e nei prossimi mesi di proporre film recenti o addirittura di prima visione.

L'ammodernamento ha inoltre consentito di predisporre i dispositivi per cui ipoudenti e ipovedenti possano assistere alle proiezioni dei film.

"Ora le prime visioni"

Il presidente Mario Bonacina auspica una ripartenza vera dopo l’improvvisa chiusura avvenuta nell'ormai lontano febbraio 2020: "La rassegna Piccoli e grandi insieme è stata l'unica che siam riusciti a chiudere in quel malaugurato 2020 e ricordo che fu un vero e proprio successo. Sono felice di annunciare che questa rassegna ripartirà il 31 ottobre con il titolo 'Piccoli e grandi insieme - Favole a teatro'. Non è tutto perché il 13 ottobre partiamo con i primi 10 film della rassegna 'Ciak Cenacolo', giunta ormai alla 30^ edizione. Grazie a un contributo di Regione Lombardia che ha finanziato il 50% del costo sostenuto dalla parrocchia abbiamo un nuovo proiettore digitale e un impianto dolby stereo: una spesa non indifferente che però ci ha restituito una sala moderna in grado di proiettare anche le prime visioni. L'ultima rassegna a cui stiamo lavorando è la tradizionalissima 'Una città sul palcoscenico': abbiamo deciso di ripartire nonostante le difficoltà delle compagnie perché il cenacolo in questi anni è diventata la casa delle compagnie amatoriali. E poi abbiamo in mente altre idee, come Lecco Lirica tra gennaio e febbraio, sempre con una grande attenzione alle norme covid".

