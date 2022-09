94° Piccolo Lombardia

Prezzo non disponibile

Torna il Piccolo Lombardia, tra le più importanti corse di ciclismo riservate agli Under 23, che domenica 2 ottobre animerà le strade della nostra provincia per la 94^ edizione, come sempre affidata alla sapiente regia del Velo Club Oggiono. Attenzione dunque alle chiusure delle strade sulle quali transiteranno i partecipanti.

Il percorso

Il percorso misura 170,6 chilometri e si snoderà tra Oggiono, sede di partenza alle ore 12, Dolzago, Castello Brianza, La Valletta Brianza, Bevera di Sirtori, Barzago, Bulciago, Garbagnate Monastero, Sirone, Molteno, Oggiono. Quattro i giri previsti.

Successivamente si svolterà verso Galbiate per dirigersi sul lago lungo la SP583, prevista la salita del Ghisallo e poi la discesa verso Pusiano, per tornare a Oggiono. Qui avrà inizio il rush finale con le erte di Ravellino a Colle Brianza ed Ello, per fare rotta ancora sul traguardo posto a Oggiono.

