Il "Matrimonio di Rosa" all'Auditorium di Calolzio

Nuovo appuntamento con la rassegna di film di qualità del cinema Auditorium di Calolziocorte. Da lunedì 13 a domenica 19 dicembre alle ore 21 ?(ogni mercoledì spettacoli alle ore 15 e alle ore 21) verrà proiettato "Il Matrimonio di Rosa", commedia di Icíar Bollaín con Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza, Ramón Barea e Paula Usero.

Il film diretto da Icíar Bollaín è ambientato a Valencia nel 2019 e racconta la storia di una donna di nome Rosa (Candela Peña) che, giunta a suoi 45 anni, capisce che non hai mai vissuto la sua vita a pieno, perché ha anteposto alle sue esigenze sempre quelle altrui. Un'esistenza condotta al servizio degli altri, come se oltre al lavoro di costumista per il cinema, avesse anche un secondo impiego, quello di prendersi cura della sua famiglia disfunzionale.

Stanca di occuparsi di tutte queste persone, che non la ricambiano con lo stesso impegno, Rosa annuncia alla sua famiglia il suo imminente matrimonio. La domanda che si pongono tutti è "con chi si sposerà?", ma la donna sembra tenere segreta l'identità del suo futuro coniuge. La curiosità, però, spinge parenti e non a indagare e una volta venuta a galla la verità, tutti capiranno che Rosa sta imparando finalmente a mettere al centro della sua vita prima se stessa.