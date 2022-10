Ciak Cenacolo - Cineforum 2022/2023

Torna l'apprezzata rassegna cinematografica del Cenacolo Francescano di Lecco. Vari i film in calendario, con inizio fissato per mercoledì 19 ottobre e conclusione della prima parte che avverrà il 25 gennaio 2023.

Ingresso unico: 5€

Tessera 12 ingresso: 45€

La tessere sono valide per l'intera rassegna e permettono di utilizzare fino a 2 ingresso per titolo. Saranno in vendita fino al 15 marzo 2023.

Prevendita online e presso la bigleitteria del teatro da un'ora prima dello spettacolo e durante le aperture per altri eventi.

Per le proiezioni delle 21 sarà aperto il parcheggio del vicino oratorio.