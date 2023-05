Quinta edizione del cineforum "Ma che film la vita!", organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco (novità di quest'anno). A presentare l'iniziativa, in programma dal 23 maggio al 27 giugno, il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, il prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, don Davide Milani, la vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza e l'assessore all'Attrattività territoriale, Giovanni Cattaneo.

"Siamo partiti in Quaresima nel 2019 al Cenacolo Francescano e in questa edizione 2023, la quarta nella formula del cineforum estivo, arriviamo in piazza Garibaldi - ha spiegato il presidente Peccati - Questo cineforum rappresenta una proposta di qualità che ha coinvolto negli anni tanti spettatori e che è stata una risposta importante soprattutto nelle estati della pandemia. Siccome ci piace sempre rilanciare... quest'anno abbiamo deciso, insieme a don Davide di ritornare all'aperto, dopo l'edizione 2022 tenutasi al Nuovo Cinema Aquilone. L'altra novità è il coinvolgimento come organizzatore anche del Comune di Lecco".

Piazza e Cattaneo hanno evidenziato la sinergia messa in campo e l'importanza di avere occasioni culturali e di approfondimento, ma anche come questo cineforum rappresenti un ulteriore tassello nel calendario degli eventi cittadini che permette, di fatto, di iniziare la stagione estiva a maggio.

I film in programma

"Vogliamo dare alla comunità un'occasione per stare insieme, recuperando i grandi film della stagione e offrendo la possibilità di una spiegazione e introduzione critica", ha evidenziato il prevosto, che ha poi passato in rassegna le sei pellicole scelte (che verranno proiettate in digitale per assicurare elevata qualità agli spettatori). Si parte martedì 23 maggio con "The Fabelmans" di Steven Spielberg, per poi proseguire il 30 maggio con "La stranezza" di Roberto Andò. Quattro i film previsti a giugno: il 6 "Gli spiriti dell'isola" di Martin McDonagh, il 13 "Grazie ragazzi" di Riccardo Milani, il 20 "Black Panther-Wakanda Forever" e il 27 infine "Air" di Ben Affleck.

Le proiezioni saranno accompagnate dall’introduzione critica di Gianluca Pisacane e don Davide Milani. Inizio ore 21.30 circa, in base alle condizioni di luce. Biglietto di ingresso 5 euro. I biglietti sono acquistabili direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Il cineforum "Ma che film la vita!" è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm.