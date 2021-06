"Ma che film la vita!" è il cineforum organizzato dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario con la collaborazione di Fondazione Ente dello Spettacolo e Confcommercio Lecco. Quattro film terranno impegnati i lecchesi presso lo spazio antistante il nuoco Cinema Teatro Aquilone della Basilica San Nicolò di Lecco: titoli nazionali e internazionali, visibili al prezzo (poco più che simbolico) di 5€. In caso di pioggia si userà il portico, circa trecento i posti a disposizione.

"Ma che film la vita!": il programma dei film

Lunedì 5 luglio

"Padrenostro"

Un film di Claudio Noce, Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi



Roma1976. Valerio ha dieci anni. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, con la madre Gina, assiste all'attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un commando di terroristi. Da quel momento la paura e il senso di vulnerabilirà segnano la famiglia.

Lunedì 21 luglio"Sorry we missed you"Interviene Giampiero Rossi (Corriere della Sera)Ricky e Abby lottano contro la precarietà?a Newcastle non facendo mancare nulla a i figli. La loro disastrosa condizione lavorativa spinge verso una nuova impresa. Ricky compra un furgone per fare consegne a domicilio. Ma sorgeranno nuovi problemi che metterannao rischio l'unità?della famiglia.

Lunedì 19 luglio"Un affare di famiglia"Un film di Kore-Eda Hirokazu, con Lily Franky, Sakura Ando, Mayo MatsuokaDopo uno dei loro furti, Osamu e il figlio si imbattono in una ragazzina. La moglie di Osamu acconsente a occuparsene. Benchè?poveri, sopravvivono commettendo piccoli reati e sembrano vivere felici, finchè un incidente mette alla prova i legami che li uniscono.

Sabato 24 luglio

"Figli"

Sarà presente il regista Bonito

Un film di Giuseppe Bonito. Con Paola Cortellesi, Valerio Mastrandrea



Sposati da tempo Nicola e Sara hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Ma con l'arrivo di Pietro, il secondo figlio, l'equilibrio cambia e ogni minimo disaccordo sembra essere motivo di litigio. Sara e Nicola riusciranno a superare la crisi?

Tutti i film saranno proiettati a partire dalle ore 21.

Prenotazione del posto a segreteria@chiesadilecco.it

Telefono 0341 282403

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...