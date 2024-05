Il cineforum in piazza sta per tornare. A giugno e luglio la centralissima piazza Garibaldi sarà animata, dalle 21.30 del martedì in avanti, attraverso la proiezione di sei pellicole di grande livello, tutte premiate dalla critica nazionale e internazionale. Ci sarà un pre Lecco Film Fest dedicato ai titoli italiani e un post incentrato sui film prodotti fuori dai confini nazionali, il tutto condito dal dibattito con il critico Gianluca Pisacane. “La location è confermata - annuncia subito Antonio Peccati in conferenza stampa -, ma cambia il periodo delle proiezioni visto che lo scorso anno la manifestazione, a maggio, era stata martoriata dal maltempo. Vedendo le ultime settimane direi che la scelta è stata giusta”.

In prevendita sono messi a disposizione degli utenti fino a 139 biglietti acquistabili anche online, come da capienza massima del Nuovo Aquilone di via Parini: in caso di maltempo le proiezioni, infatti, verranno spostate lì. I tagliandi, che questo tetto venga raggiunto o meno nella prima fase, saranno acquistabili direttamente sul posto la sera stessa della proiezione.

“Si torna in piazza con tante realtà coinvolte, parliamo di un’opportunità per grandi e piccini per avere un momento di confronto. L’accompagnamento critico è il valore aggiunto di questi momenti di scambio e conoscenza”, aggiunge il vicesindaco Simona Piazza, che tra le sue deleghe ha anche quella alla cultura.

Parola a Don Davide Milani per l'introduzione relativa ai titoli: “Confcommercio si è resa disponibile a farsi promotrice e sostenitrice di questa iniziativa, le prime iniziative cinematografiche sono state organizzate insieme a loro, così come l’amministrazione comunale si è resa disponibile ad accompagnarci”.

Presenti due sezioni che anticiperanno e seguiranno Lecco Film Fest, come detto in precedenza: “Parliamo dei film premiati con David Di Donatello e degli Oscar. Perchè? D’estate funziona non tanto il film nuovo, ma ciò che viene rivisto. La novità importante è relativa al prezzo, perché riusciamo a fare un prezzo più che popolare da 3,50 euro eccezion fatta per “The Holdovers” che ha già un prezzo simbolico di 5 euro”.

Com'è ricaduta la scelta su questi film? “Visti e proiettati tra Aquilone e Palladium, ma che siamo sicuri verranno rivisti dalla gente. “Io Capitano” sta girando il mondo parlando di un tema divisivo, quello dell’immigrazione, ma senza dividere; di “C’è ancora domani” sappiamo tutto, ma non vogliamo far calare l’attenzione sul tema delle battaglie civili; “Palazzina Laf” è un altro film importante che propone il tema della sicurezza sul lavoro in una città così dedita”.

La seconda parte partirà a luglio: “”The Holdovers” ha vinto un Golden Globe con una storia di vita normale con tante belle lezioni; “La zona di interesse” fa vedere come il male possa essere banale attraverso la storia di una persona che lavorava quotidianamente nei campi di concentramento; “Povere creature” è un film visionario, magico e provocatorio che racconta dell’ingresso alla vita della protagonista dopo che è stata fatta rinascere”.

“Abbiamo dovuto fare una selezione tenendo conto di vari fattori, durata in primis. L’accompagnamento di Gianluca Pisacane è ormai consolidata, ci sarà anche io ma non voglio stressare la gente: mi vedono già troppo... Lo sforzo economico è molto importante e per questo ringrazio di nuovo i partner, mentre LTM e i volontari del cinema Aquilone gestiranno la parte organizzativa”.