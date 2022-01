"Madres Paralelas" al cinema Auditorium di Calolzio

Al Cinema Auditorium di Calolzio da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio alle ore 21 (ogni mercoledì spettacoli alle ore 15 e alle ore 21) c'è l'ultimo film drammatico del regista spagnolo Pedro Almodovar, Madres Paralelas.

La trama

Madres paralelas, il film diretto da Pedro Almodovar, segue in parallelo la storia di due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), molto diverse fra loro che danno alla luce i propri figli nello stesso giorno, condividendo la stessa stanza in ospedale. Entrambe non hanno un partner e sono due madri single, rimaste incinte per caso, cosa che le accomuna, nonostante i loro mondi siano lontani. Janis è una donna di mezza età, non si pente di essere rimasta incinta senza volerlo, anzi sembra molto felice della cosa. Ana, invece, è un'adolescente, intimorita dal fatto di dover diventare una madre giovanissima, pentita di questa gravidanza inattesa e spaventata da tutto.

Mentre attraversano le corsie e i corridoi dell'ospedale, Janis cerca di calmare e incoraggiare Ana e saranno queste poche parole dette l'una all'altra a creare tra loro un forte legame. Ma il destino farà sì che questo vincolo si rafforzi, quando le vite di entrambe cambieranno drasticamente.

Le regole

La capienza della sala è consentita al 100%. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (25 dicembre 2021) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (al momento fissata al 31 marzo 2022), è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

È vietato il consumo di cibi e bevande, pertanto il bar resterà chiuso.

Dal 6 dicembre 2021 per accedere agli spettacoli in sale cinematografiche e teatrali, il pubblico dovrà esibire il Green pass "rafforzato" (o Super green pass), cioè un Green pass per vaccinazione o guarigione (Il Green pass rafforzato non include quindi l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare). Si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica (che potranno entrare in sala senza Green pass).