"Tre piani" di Nanni Moretti all'Auditorium di Calolzio

Nuovo appuntamento con la rassegna di film di qualità del cinema Auditorium di Calolzio. La prossima pellicola porta la firma di Nanni Moretti e si intitola "Tre piani", le proiezioni si terranno da lunedì 7 a domenica 13 febbraio con inizio alle ore 21 (ogni mercoledì spettacoli anche alle 15).

La storia è tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Protagoniste sono tre famiglie, che abitano in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana e le piante adornano elegantemente l'ingresso della palazzina. Al contrario, dietro quelle porte blindate la vita dei condomini non è di certo tranquilla, anzi ogni appartamento nasconde problemi di coppia e famiglie irrequiete e, nonostante abitino piani diversi del palazzo, le loro vite finiranno inevitabilmente per scontrarsi.

Oltre all'abbonamento, è previsto anche il singolo biglietto d'ingresso al costo di 5 Euro. La rassegna è riservata ai maggiori di 14 anni. Per ulteriroi informazioni è possibile contattare il cinema Auditorium - che fa capo alla parrocchia di San Martino - al numero 0341/635820. La capienza della sala è consentita al 100%, ma è fatto obbligo di indossare le mascherine FFP2 e per accedere il pubblico dovrà esibire il super green pass.