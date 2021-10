Programmazione all'Auditorium di Calolzio

Da lunedì 25 a domenica 31 ottobre alle ore 21 (ogni mercoledì spettacoli alle ore 15 e alle ore 21) all'Auditorium di Calolzio sarà trasmesso "Un divano a Tunisi, commedia frances del 2020 di Manele Labidi con Golshifteh Farahani e Majd Mastoura.

La trama

Un divano a Tunisi, film diretto da Manele Labidi, è la storia della 35enne Selma Derwish (Golshifteh Farahani), giovane donna dal carattere forte e indipendente cresciuta insieme al padre in Francia, dove si è laureata in psicoanalisi. Decide di tornare nella sua città d'origine, Tunisi, per aprire uno studio privato, ma la Tunisia reduce dalla Primavera araba non è la Francia e forse non è ancora pronta a una donna psicoanalista. Ben presto Selma si scontra con un ambiente per nulla favorevole: i suoi parenti provano a scoraggiarla e il suo studio inizia a essere popolati dal pazienti eccentrici. È così che la donna si imbatte in pregiudizi, caos e ignoranza, che finora non aveva mai preso in considerazione.