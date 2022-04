“Piccoli & Grandi insieme” è una rassegna che da molto tempo l’Associazione “Il Cenacolo Francescano” organizza portando a teatro bambini, genitori, nonni per assistere a spettacoli teatrali. In questa stagione c’è stata una prima novità: in autunno è andato in scena “Piccoli & Grandi Musica”, 4 spettacoli musicali che hanno visto una positiva presenza di spettatori, oltre alla collaborazione con altre associazioi nell’ambito di un progetto che ha avuto il contributo del Comune di Lecco. A questo primo momento ha fatto seguito la classica rassegna di teatro con sei spettacoli che hanno portato su palcoscenico spettacoli tratti da alcune note favole.

Nel mese di maggio gli organizzatori hanno pensato di proporre una seconda novità: una nuova rassegna dedicata alle famiglie, pensata per i piccoli da 0 ai grandi fino a 99 anni. Come sempre un’offerta che piace a tutti: a chi è piccolo per età, a chi ha ancora il "piccolo" dentro di sè o a chi comunque sa apprezzare la bellezza.

A maggio, il sabato alle ore 16.00, ecco quattro film da altrettanti paesi diversi per conoscere quattro culture ricche di tradizioni, di valori umani universali e di grande talento artistico.

"Piccoli & Grandi insieme cinema": i biglietti

“Vogliamo aprire una finestra che non si affacci solo sul mercato delle grandi produzioni americane, ormai predominanti nell’offerta cinematografica”, spiegano gli organizzatori. Ecco allora un piccola rassegna che, partendo dall’idea di indagare paesi diversi, propone piccoli gioielli di animazione assolutamente originali e imperdibili. Certo, non sono usciti ieri, ma hanno molto da raccontare e da mostrare e, ciononostante, sono passati poco nelle sale. Li avete visti al cinema? Forse l’ultimo... o forse neanche quello. Questa è dunque una ghiotta occasione per vedere - o rivedere - sul grande schermo storie delicate e ricche di valori con immagini sorprendenti e indimenticabili e musiche e parole che rimangono scolpite nel cuore. “Osate questa avventura per regalare a voi stessi e ai vostri piccoli dei capolavori nascosti e un breve viaggio nella fantasia di quattro diverse culture. Buon viaggio!”.

A partire da sabato 7 maggio alle ore 16 avrà inizio questo viaggio e queste sono “le tappe” o gli appuntamenti presso il Cenacolo Francescano di Piazza Cappuccini, 3:

7 maggio – "Il mio vicino Torotoro" – film dal Giappone

14 maggio – "La canzone del mare" – film dall’Irlanda

21 maggio – "Ernest & Celestine" – film dalla Francia

28 maggio – "Il GGG, il grande gigante gentile" – film dagli Sati Uniti

Notizie e presentazioni dei 4 film in programma sono disponibili sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it e i biglietti, bambini 4 euro e adulti 5 euro, possono essere acquistati sia online che in biglietteria nei giorni di apertura o dalle ore 15 del giorno della proiezione.