Al via il cineforum a tema lavoro promosso dai Giovani Imprenditori Api

Comincia domani sera al Nuovo Cinema Aquilone di Lecco ?Officina cinema?, il cineforum a tema lavoro organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio in occasione del trentesimo anniversario di fondazione.

Il primo film proiettato mercoledì 20 aprile, alle ore 20.30, sarà ?Il capo perfetto? (Spagna, 2021) di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem. Si tratta di una commedia spagnola dai toni grotteschi. Il signor Blanco è il proprietario di una ditta che produce bilance, a breve arriverà una commissione per valutare l?eventuale vittoria di un importante concorso pubblico. Blanco deve salvare le apparenze ed è disposto a tutto pur di aggiudicarsi il premio. In realtà è un protagonista ambiguo, che solleva dei temi interessanti: come rapportarsi con i propri dipendenti? Come migliorare e non trasformarsi in sfruttatori? Come mantenere un giusto equilibrio con la vita privata?

Chi volesse prenotare il suo posto al cinema deve cliccare qui. Altrimenti ci si può presentare direttamente al Nuovo Cinema Aquilone domani sera (via Parini 16 Lecco). Per entrare in sala è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e mostrare il Green Pass rafforzato. La seconda proiezione di ?Officina cinema? sarà ?In guerra? in programma mercoledì 11 maggio.