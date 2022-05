Al Nuovo Aquilone l'ultimo film di Albertini “Anima bella”

Prezzo non disponibile

Per due giorni è in sala al cinema Nuovo Aquilone di Lecco, il nuovo film di Albertini “Anima bella”. Quattro anni dopo l’esordio (Manuel), il regista Dario Albertini firma ancora una volta un’opera che non tradisce la sua formazione documentaristica e che rimanda al tema dominante del suo primo lavoro, Slot - Le intermittenti luci di Franco, documentario che raccontava le vicende di un giocatore d’azzardo compulsivo.

La trama

"Anima bella" racconta le vicende di Gioia è una ragazza di 18 anni che vive in un piccolo borgo del centro Italia. Fa un lavoro che ama, è benvoluta da tutti, ma la persona a lei più cara, la costringerà a stravolgere la sua vita. Un sacrificio per amore, l’amore per suo padre. I giorni di proiezione di “Anima bella” saranno domani, giovedì 12 maggio, e venerdì 13 alle ore 21.00. Qui il trailer di “Anima bella” https://youtu.be/UJLrlxIa048

I biglietti

Tutti i biglietti di “Anima bella” si possono acquistare in sala il giorno della proiezione oppure online al seguente indirizzo: https://www.aquilonelecco.it/acquista-online/. Per ulteriori informazioni, i responsabili del cinema invitano a consultare il sito https://www.aquilonelecco.it/ e ad iscriversi alla newsletter settimanale.