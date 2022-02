Cinema: la programmazione delle sale a Lecco questa settimana

Cosa propongono i cinema lecchesi questa settimana? Anche a febbraio 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco cosa propongono al pubblico le tre sale della città.

Palladium

Al Palladium per le prime visioni c'è America Latina, nuovo film di Damiano e Fabio D'Innocenzo tra i cui protagonisti spiccano Elio Germano e Astrid Casali. Giovedì 3 febbraio, per il ciclo "I Giovedì del Palladium", sarà proiettato Supernova alle ore 21, interpreti Colin Firth e Stanley Tucci.

La trama

Massimo è un dentista di Latina, felicemente sposato e con due figlie. Un giorno scende in cantina per una faccenda domestica e vi trova una ragazza legata e imbavagliata che chiede aiuto.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 3 febbraio Supernova ore 21

Venerdì 4 febbraio America Latina ore 21

Sabato 5 febbraio America Latina ore 21

Domenica 6 febbraio America Latina ore 16, 21

Lunedì 7 febbraio America Latina ore 21

Nuovo Aquilone

Al Nuovo Aquilone arriva da giovedì 3 febbraio La fiera delle illusioni, il cui titolo originale è Nightmare Alley, diretto da Guillermo del Toro, in cui un giovane giostraio, ambizioso e grande manipolatore, frequenta una psichiatra che si scoprirà essere ancora più pericolosa di lui.

Trama

Ambientato negli anni '40 racconta la storia di un uomo, Stanton Carlisle, di un Luna Park, che oltre a svolgere la mansione di giostraio, è anche un abilissimo truffatore. Riesce infatti, con grande facilità, a manipolare le persone, grazie a una retorica breve e d'impatto. Per mettere a segno al meglio i suoi imbrogli, l'uomo lavora con una psichiatra, Lilith Ritter, più infida di lui, per estorcere con l'inganno del denaro agli spettatori. Le vittime delle sue truffe sono gli esponenti dell'élite newyorchese e i suoi colpi si sono affinati col tempo, grazie all'amicizia con una chiaroveggente Zeena e al marito, Pete, un ex mentalista, che lavoro con lui nel parcogiochi itinerante. Nello stesso Luna Park si trovano anche Molly, molto legata a Stanton, il capo imbonitore Clem e il forzuto Bruno the Strongman. Quando un ricco impresario ed esponente dell'alta società, Ezra Grindle, si ritrova tra il pubblico del parcogiochi, Stanton sembra aver trovato la sua prossima vittima e chiede aiuto alla fidata dottoressa Ritter per truffare il magnate, ma non immagina di certo che quest'ultima sia, in realtà, una sua astuta e abile rivale...

La programmazione

Giovedì 3 febbraio La fiera delle illusioni ore 21

Venerdì 4 febbraio La fiera delle illusioni ore 21

Sabato 5 febbraio La fiera delle illusioni ore 21

Domenica 6 febbraio La fiera delle illusioni ore 17.30, 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano, per il ciclo "Ciack Cenacolo" il 2 febbraio, con spettacoli alle ore 15 e alle 21, proiezione di Free Guy, Eroe per gioco.