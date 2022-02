Cinema: ecco cosa propongono le sale lecchesi questa settimana

Cosa propongono i cinema lecchesi nel fine settimana che porta a San Valentino? Anche a febbraio 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco cosa offrono al pubblico le tre sale della città.

Palladium

Le prime visioni al Palladium si tingono di giallo. In palinsesto c'è infatti Assassionio sul Nilo, film di Kenneth Branagh che vede la luce dopo quattro anni di rinvii vari e basato sul capolavoro di Agatha Christie.

La trama

Mentre è in vacanza sul Nilo, il geniale detective di fama mondiale Hercule Poirot si ritrova a dover indagare sull'omicidio di una giovane ereditiera.

Il trailer

La programmazione

Venerdì 11 febbraio Assassinio sul Nilo ore 21

Sabato 12 febbraio Assassinio sul Nilo ore 21

Domenica 13 febbraio Assassinio sul Nilo ore 16, 21

Lunedì 14 febbraio Assassinio sul Nilo ore 21

Nuovo Aquilone

Da giovedì 10 febbraio al Nuovo Aquilone arriva il miglior film del concorso di Cannes 2021: Serre-moi fort (Stringimi forte) di Mathieu Amalric è stato relegato nella neonata sezione Cannes Premiere, quindi fuori concorso. Sarà sullo schermo del Nuovo Aquilone fino a domenica.

Trama

Una mattina, Clarisse, moglie e madre di due bambini, prepara il bagaglio, entra nella sua auto e parte, abbandonando la casa dove vive con la sua famiglia. Tra flashback e flashforward, prospettive e ricordi, lentamente emerge una storia diversa. Come aveva già fatto con Barbara, un anti-biopic caleidoscopico che coniugava più contesti, Mathieu Amalric realizza un altro film che si prende tutto il tempo per disegnare il suo motivo. Un cinema di frammenti il suo già all'opera in La camera blu, 'schermo' quadrato, ossessione divorante, illusione ottica, immagini come carte da giocare. Stringimi forte rinforza la nota melodrammatica e abbraccia l'assenza. Imbarcato con la sua protagonista in un tourbillon interiore, il film materializza i suoi pensieri, i suoi desideri, le sue paure, l'abisso insondabile che fugge a bordo di una vettura vintage, precipitato di una vita fa e veicolo di una fuga disperata, di una ricerca tragica, di una liberazione.

La programmazione

Giovedì 10 febbraio Stringimi forte ore 21

Venerdì 11 febbraio Stringimi forte ore 21

Sabato 12 febbraio Stringimi forte ore 21

Domenica 13 febbraio Stringimi forte ore 17.30, 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano, per il ciclo "Ciack Cenacolo", il 9 febbraio c'è Qui rido io, di Mario Martone con interprete Tony Servillo. Spettacoli alle ore 15 e alle 21.