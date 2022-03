Settima arte: cosa propongono i cinema lecchesi questa settimana

Tutti in sala per un bel film. A marzo 2022 è possibile godersi il cinema con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid). Ecco cosa offrono al pubblico le tre sale della città.

Palladium

Al Palladium arriva il Vendicatore. Per le prima visioni, infatti, spazio a The Batman con Richard Pattinson (" target="_blank">qui una divertente paroda da Youtube). Per la rassegna del giovedì si proietta il film diretto dall'osnaghese attore Francesco Mandelli (Notti in bianco e baci a colazione) tratto dal romanzo di Matteo Bussola.

La trama

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati - Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Quando un killer prende di mira l'élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton alias L'Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all'abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 3 marzo Notti in bianco e baci a colazione ore 21

Venerdì 4 marzo The Batman ore 21

Sabato 5 marzo The Batman ore 21

Domenica 6 marzo The Batman ore 16, 21

Lunedì 7 marzo The Batman ore 21

Nuovo Aquilone

Ecco il palinsesto al Nuovo Aquilone. Per il ciclo del martedì c'è I nostri fantasmi, film drammatico del regista Alessandro Capitani. Per le prime visioni prosegue la programmazione di Ennio, titolo dedicato al maestro Morricone, che si intervallerà a Il Legionario, film di Hleb Papou che sabato sarà presente in sala.

La trama

Il tema delle case occupate è sempre più centrale nel cinema italiano. In poco tempo abbiamo visto due titoli affini, dai contenuti simili, che differiscono solo nel linguaggio: Spin Time, Che fatica la democrazia! di Sabina Guzzanti e Il legionario di Hleb Papou. Il primo è un documentario, il secondo un racconto di finzione. Il legionario affonda quindi le radici nell'attualità. Affronta il multiculturalismo, l'abbandono da parte delle istituzioni, il diritto alla casa. Il personaggio principale è quello di un celerino di nome Daniel, italiano di seconda generazione, che spesso viene mandato a sorvegliare gli sgomberi. Fino a quando è costretto a mettersi contro la sua stessa famiglia.

La programmazione

Martedì 1 marzo One Second ore 21

Giovedì 3 marzo Il Legionario ore 21

Venerdì 4 marzo Ennio ore 21

Sabato 5 marzo Il Legionario ore 21

Domenica 6 marzo Ennio ore 17.30, 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano mercoledì 2 marzo per la rassegna "Ciack Cenacolo" verrà proiettato Io sono Babbo Natale, con un super cast: Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari. Spettacoli alle ore 15 e alle 21.