Cinema: fra "Top Gun" e "Nostalgia" una settimana all'insegna dell'amarcord

Settimana con titoli di richiamo nei cinema lecchesi. Vi proponiamo il palinsesto delle tre sale della città di Lecco, ricordando che le ultime disposizioni in materia di contenimento della pandemia richiedono l'utilizzo della mascherina Ffp2 enon più l'obbligo di esibire il Green pass.

Palladium

Al Palladium, per le prime visioni, continua la programmazione del sequel del cult degli anni '80 Top Gun - Maverick che vede il ritorno del mitico personaggio interpretato da Tom Cruise. Dal 9 giugno in sala altro titolo molto atteso con Jurassic World - Il dominio.

La trama

Dopo più di trent'anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete Mitchell è al suo posto, spingendosi al limite come coraggioso pilota collaudatore che affronta nuove sfide.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 2 giugno Top Gun - Maverick ore 21

Venerdì 3 giugno Top Gun - Maverick ore 21

Sabato 4 giugno Top Gun - Maverick ore 21

Domenica 5 giugno Top Gun - Maverick ore 21

Lunedì 6 giugno Top Gun - Maverick ore 21

Nuovo Aquilone

Sullo schermo del Nuovo Aquilone questa settimana - da giovedì a domenica con i nuovi orari di programmazione - arriva Nostalgia, l'ultima opera di Mario Martone presentata al festiva di Cannes che ha per protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Felice.

La trama

Felice Lasco, "fuggito" dalla sua città non ancora maggiorenne per lavorare prima a Beirut, poi in Sudafrica e poi fermarsi in Egitto, al Cairo (trovando anche l'amore), si ripresenta alla porta dell'ormai anziana madre (Aurora Quattrocchi) per accudirla prima che sia troppo tardi.

Felice non è più quel ragazzo che scorrazzava su una Gilera rossa insieme all'amico fraterno di un tempo. Anche la sua parlata tradisce ormai un'estraneità a quei luoghi ma Felice, riscoprendoli poco a poco, insieme ai codici del quartiere e, soprattutto, attraverso la conoscenza di don Luigi (Francesco Di Leva), prete anti-camorra deciso a tutto pur di togliere i "guaglioni" dalla strada, torna a sentirsi parte di qualcosa che pensava avesse abbandonato per sempre.

Quella riscoperta familiarità riporterà in superficie anche il motivo per cui, a suo tempo, se ne andò da Napoli. E ristabilire un contatto con l'amico di allora, Oreste Spasiano, ora boss senza scrupoli detto 'o Malommo (Tommaso Ragno), con il quale all’epoca si produceva in piccoli furti e scippi, diventa per Felice una questione che non può più dirimere.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 2 giugno Nostalgia ore 21

Venerdì 3 giugno Nostalgia ore 21

Sabato 4 giugno Nostalgia ore 21

Domenica 5 giugno Nostalgia ore 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano le proiezioni di cineforum sono al momento sospese.