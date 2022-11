Cinema, nelle sale della provincia un weekend all'insegna delle prime visioni

Sono quasi una quarantina i titoli in programmazione nelle undici sale cinematografiche della provincia di Lecco nel corso del weeekend e nei giorni a seguire. Molte le prime visioni. Scopriamo insieme la programmazione.

Lecco città

Al Palladium arriva il seguito di Black Panther, ennesimo capitolo dell'infinito filone dei film Marvel diretto e co-scritto da Ryan Coogler.

La trama di Black Panther: Wakanda Forever

La Regina Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye e le Dora Milaje, lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia e di Everett Ross e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda.

Il trailer

La programmazione

Venerdì 11 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 21 (prima visione)

Sabato 12 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 21 (prima visione)

Domenica 13 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 14 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone torna sabato 12 novembre un nuovo appuntamento con la Cinemerenda, la proposta di film e merenda in oratorio dedicata alle famiglie e ai bambini. Alle 15.30 sullo schermo arriva Minions 2. Sono invitate tutte le famiglie della comunità a vedere un film e dopo ci si sposterà in oratorio per una merenda e dei giochi. Per le prime visioni ecco L'ombra di Caravaggio, quattrodicesimo film da regista di Michele Placido, ovvero il Vangelo a immagine e somiglianza del Merisi: un Romanzo criminale più forte delle sue debolezze.

La programmazione

Venerdì 11 novembre L'ombra di Caravaggio ore 21 (prima visione)

Sabato 12 novembre L'ombra di Caravaggio ore 21 (prima visione)

Domenica 13 novembre Minions 2 ore 15

Domenica 13 novembre L'ombra di Caravaggio ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 15 novembre Love life ore 21

Durante il periodo dell'Avvento, il Nuovo Aquilone da lunedì 21 novembre a lunedì 19 dicembre propone 4 proiezioni di film di avvicinamento al Natale. L'ingresso è al costo di 5 euro. I titoli: Minari di Lee Isaac Chung; Andrej Tarkovskij, il cinema come preghiera di A. Tarkoskij; You-Story and glory of a masterpiece di Nicola Abbatangelo; Miracolo a Milano di Vittorio De Sica.

Al Cenacolo Francescano per il cineforum, mercoledì 16 novembre, in calendario c'è Scompartimento 6.

Mercoledì 16 novembre Scompartimento 6 ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 12 novembre Il ragazzo e la tigre ore 21 (prima visione)

Domenica 13 novembre Il ragazzo e la tigre ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Sabato 12 novembre Il talento di Mr. Crocodile ore 21 (prima visione)

Domenica 13 novembre Il talento di Mr. Crocodile ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 16 novembre Only the animals - Storie di spiriti animati ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 12 novembre La stranezza ore 21 (prima visione)

Domenica 13 novembre La stranezza ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 11 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 21

Sabato 12 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 21 (prima visione)

Domenica 13 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 17, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Venerdì 11 novembre Dante ore 21 (prima visione)

Lunedì 14 novembre Dante ore 21 (prima visione)

Cineteatro Chiesa di Merate

Venerdì 11 novembre La stranezza ore 21 (prima visione)

Sabato 12 novembre La stranezza ore 21 (prima visione)

Domenica 13 novembre La stranezza ore 18 (prima visione)

Lunedì 14 novembre True Mothers ore 15, ore 21 (prima visione)

Jolly Olginate

Venerdì 11 novembre Il ragazzo e la tigre ore 21 (prima visione)

Domenica 13 novembre Il ragazzo e la tigre ore 16.30 (prima visione)

Lunedì 14 novembre 3/19 ore 15, ore 21