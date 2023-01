Cinema: la ricca offerta nelle sale lecchesi per il weekend e oltre

Sono più di 50 gli spettacoli in cartellone da giovedì 12 gennaio a mercoledì 18 gennaio nelle sale della provincia di Lecco. In diverse prosegue la programmazione de Il grande giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo, ma c'è spazio anche per Le otto montagne e altri titoli di prima visione.

Lecco città

Al Palladium è il momento di una commedia italiana con gli irresistibili Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, Tre di troppo, in cui si affronta con leggerezza il tema della genitorialità al giorno d'oggi.

La trama di Tre di troppo

Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l'Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine. Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all'opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all'improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita "precedente" diventerà il loro unico obiettivo.

La programmazione

Venerdì 13/01 Tre di troppo ore 21 (prima visione)

Sabato 14/01 Tre di troppo ore 21 (prima visione)

Domenica 15/01 Tre di troppo ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 16/01 Tre di troppo ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone arriva Le otto montagne, una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita che ci viene data, sullo sfondo delle montagne che dobbiamo scalare fisicamente e psicologicamente. Una storia universale sull'inesorabile ricerca del conoscere se stessi e al contempo di essere fedeli agli altri.

La programmazione

Giovedì 12/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Venerdì 13/01 Le otto montagne ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Sabato 14/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Domenica 15/01 Le otto montagne ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Il trailer

Cenacolo Francescano

Mercoledì 18/01 Downton Abbey 2 - Una nuova era ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

programmazione sospesa sino al 19 gennaio

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 12/01 La stranezza ore 21

Venerdì 13/01 La stranezza ore 21

Sabato 14/01 Vicini di casa ore 21 (prima visione)

Lunedì 16/01 Vicini di casa ore 21 (prima visione)

Martedì 17/01 Il piacere è tutto mio ore 21

Mercoledì 18/01 Il piacere è tutto mio ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 14/01 Avatar 2 ore 21 (prima visione)

Domenica 15/01 Avatar 2 ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Sabato 14/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 15/01 Il gatto con gli stivali 2 ore 17 (prima visione)

Domenica 15/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Mercoledì 18/01 Bones and all ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 12/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Venerdì 13/01 Chiara ore 21

Sabato 14/01 Le otto montagne ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 15/01 Le otto montagne ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 16/01 Chiara ore 21

Martedì 17/01 Le otto montagne ore 15*, 21 (prima visione)

Mercoledì 18/01 L'ultima vetta ore 21

* Pomeriggi al cinema a 5 euro

Cineteatro Chiesa di Merate

Venerdì 13/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Sabato 14/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 15/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Lunedì 09/01 La pantera delle nevi ore 21

Cineteatro De André Mandello

programmazione sospesa sino al 19 gennaio

Jolly Olginate

Venerdì 13/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Sabato 14/01 Il grande giorno ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 15/01 Il grande giorno ore 16.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 14/01 Le otto montagne ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 15/01 Il gatto con gli stivali 2 ore 16 (prima visione)

Domenica 15/01 Le otto montagne ore 18.15, ore 21.15 (prima visione)

Mercoledì 18/01 The Fabelmans ore 21 (prima visione)