Cinema: i film in programma nelle sale lecchesi questa settimana

Cosa c'è al cinema questa settimana? Anche a inizio 2022 è possibile godersi un bel film, naturalmente con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco cosa sarà a disposizione del pubblico nelle tre sale della città.

Palladium

Al Palladium da venerdì proiezione di Belli ciao, film con i comici Pio e Amedeo che resterà in sala fino a lunedì 17 gennaio.

La trama

Partire o restare? Restare o partire? Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio, con l'ambizione della finanza, decide di partire per la Milano da bere, Amedeo - da sempre appassionato di medicina - sceglie invece di restare convinto che anche al Sud si possa progettare un futuro. E anche se non ha mai preso uno stetoscopio in mano e si è ritrovato a vendere articoli sanitari, lavora al fianco del sindaco per bloccare l'inevitabile fuga dei giovani verso il Nord. Ma per rilanciare l'economia locale servirebbe un grande investimento... e sarà così, per un imprevedibile scherzo del destino, che i due amici si ritroveranno anni dopo, su fronti opposti ma forse con un sogno in comune. Anche se Pio è ormai milanese d'adozione e manager di successo con una vita al top e Amedeo, con implacabile orgoglio meridionale, continua a impegnarsi perché il suo paese possa offrire un futuro ai giovani. Riusciranno i due amici a dimostrare che il loro non è un paese per vecchi?

Il trailer

La programmazione

Venerdì 14 gennaio Belli Ciao ore 21

Sabato 15 gennaio Belli Ciao ore 21

Domenica 16 gennaio Belli Ciao - Persi nel tempo ore 16, 21

Lunedì 17 gennaio Belli Ciao ore 21

Nuovo Aquilone

Al Nuovo Aquilone c'è Un eroe, coproduzione franco-iraniana del regista Asghar Farhadi. Ambientato nell'Iran contemporaneo, segna la quarta volta di Asghar Farhadi in Concorso a Cannes dopo Il passato, Il cliente e il dramma in lingua spagnola Everybody Knows. Martedì 18 gennaio alle ore 21, per il ciclo "Sorridere" del cineforum, verrà proiettato Il Matrimonio di Rosa di Iciar Bollaín.

La trama

Un giovane uomo, Rahim (Amir Jadidi), viene imprigionato per debiti. Sfruttando un permesso, coglie una ghiotta occasione per non rientrare in carcere: la fidanzata ha trovato una borsa piena di soldi, che potrebbero convincere il suo creditore, Braham (Mohsen Tanabandeh), a recedere. Ma le cose non andranno come pianificato…

La programmazione

Giovedì 6 gennaio Un eroe ore 21

Venerdì 7 gennaio Un eroe ore 21

Sabato 8 gennaio Un eroe ore 16

Domenica 9 gennaio Un eroe ore 17, 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano, nell'ambito della rassegna "Ciak Cenacolo", il 19 gennaio alle ore 15 e 21 Volevo nascondermi, biografico firmato da Giorgio Diritti con Elio Germano sulla vita del pittore naif Antonio Ligabue.