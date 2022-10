Cinema, a Lecco e nel territorio un'offerta da 45 spettacoli

Metti un weekend al cinema. Cosa propongono le sale della città questa settimana? E quelle del territorio? Una programmazione complessiva in grado di fare impallidire i più accaniti sostenitori del luogo comune "A Lecco non c'è niente": 45 spettacoli in poco meno di una settimana (12 in città e 33 nei comuni del territorio) e 18 titoli proposti. Scopriamo il palinsesto nella nostra guida ai titoli nelle sale.

Lecco città

Al Palladium prosegue la programmazione di Ticket to Paradise con Julia Roberts e George Clooney. Per la rassegna "I giovedì del Palladium" il 13 ottobre spazio a Un anno con Salinger.

La trama di Ticket to Paradise

Wren Butler (Billie Lourd) accompagna la sua amica Lily (Kaitlyn Dever) in gita a Bali: si sono entrambe da poco laureate all'Univeristà di Chicago e il viaggio è una sorta di premio e di pausa, prima di riprendere la vita e inserirsi nella società. Ma a Bali Lily incontra un ragazzo del posto, se en innamora e decide su due piedi di sposarlo. I suoi genitori (George Clooney e Julia Roberts) venuti a conoscenza della decisione che appare davvero improvvida, si precipitano a Bali e, nonostante siano divorziati, fanno squadra nel tentativo di impedire che la loro figlia commetta il loro medesimo errore.

La programmazione

Giovedì 13 ottobre Un anno con Salinger ore 21

Venerdì 14 ottobre Ticket to Paradise ore 21

Sabato 15 ottobre Ticket to Paradise ore 21

Domenica 16 ottobre Ticket to Paradise ore 18, ore 21

Lunedì 17 ottobre Ticket to Paradise ore 21

Al Nuovo Aquilone a grande richiesta giovedì 13 ottobre Dante di Pupi Avati. Sabato 15 ottobre alle ore 15 originale iniziativa con la "cinemerenda", proiezione del film di animazione Peter va sulla Luna. Da venerdì arriva Il colibrì, per la regia di Francesca Archibugi con un cast notevole che comprende Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Kasia Smutniak e Laura Morante.

Giovedì 13 ottobre Dante ore 21

Venerdì 14 ottobre Il colibrì ore 21

Sabato 15 ottobre Il colibrì ore 21

Domenica 16 ottobre Peter va sulla Luna ore 15

Domenica 16 ottobre Il colibrì ore 17.30, ore 21

Nel territorio

Tante proposte, con Ticket to paradise e Siccità film del momento tra le prime visioni. Spazio però anche al divertimento con Minions 2 e altre "pellicole" di animazione.

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 13 ottobre Cyrano ore 21

Sabato 15 ottobre Minions 2 ore 21

Domenica 16 ottobre Minions 2 ore 16.30

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 13 ottobre Hill of vision ore 21

Venerdì 14 ottobre Hill of vision ore 21

Sabato 15 ottobre Maigret ore 21

Lunedì 17 ottobre Maigret ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 15 ottobre Ticket to Paradise ore 21

Domenica 16 ottobre Ticket to Paradise ore 16, ore 21

Cinema Bellano

Sabato 15 ottobre Ticket to Paradise ore 21

Domenica 16 ottobre Ticket to Paradise ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 13 ottobre Alcarràas ore 15, ore 21

Venerdì 14 ottobre I giovani amanti ore 21

Domenica 16 ottobre In viaggio ore 21

Lunedì 17 ottobre I giovani amanti ore 21

Martedì 18 ottobre In viaggio ore 15, 21

Mercoledì 19 ottobre In viaggio ore 21

Cineteatro Chiesa di Merate

Venerdì 14 ottobre Siccità ore 21

Sabato 15 ottobre Siccità ore 21

Domenica 16 ottobre Siccità ore 18

Lunedì 17 ottobre Non conosci Papicha ore 15, ore 21

Cineteatro F. De Andrè Mandello

Giovedì 13 ottobre Dowton Abbey II ore 21

Jolly Olginate

Venerdì 14 ottobre Omicidio nel West End ore 21

Sabato 15 ottobre Taddeo l'esploratore e la tavola di Smeraldo ore 16.30

Sabato 15 ottobre Omicidio nel West End ore 21

Domenica 16 ottobre Taddeo l'esploratore e la tavola di Smeraldo ore 16.30

Domenica 16 ottobre Omicidio nel West End ore 20.30

Lunedì 17 ottobre Scompartimento n. 6 ore 15, ore 21