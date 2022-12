Cinema: nelle sale del territorio irrompe Avatar 2: ecco dove vederlo

Prezzo non disponibile

È arrivato il momento di Avatar - La via dell'acqua. Il nuovo capitolo del capolavoro di James Cameron torna ad appassionare migliaia di spettatori. Anche nel Lecchese, durante le festività, sarà questo titolo a catalizzare l'attenzione: al momento viene proposto in tre sale da giovedì 15 a mercoledì 21 dicembre. Ecco la scheda.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium Avatar 2 terrà banco due settimane, sino al giorno di Santo Stefano. Riportiamo di seguito la consueta programmazione settimanale. Il film dura 3 ore e 12 minuti: per questo l'orario serale è stato anticipato alle ore 20.30. La rassegna di cineforum è terminata.

La trama di Avatar - La via dell'acqua

Jake vive felicemente la sua vita insieme a Neytiri ma Pandora nasconde ancora numerosi misteri. In veste di patriarca si ritroverà a dover combattere una dura guerra contro gli umani.

La programmazione

Giovedì 15 dicembre Avatar 2 ore 20.30 (prima visione)

Venerdì 16 dicembre Avatar 2 ore 20.30 (prima visione)

Sabato 17 dicembre Avatar 2 ore 20.30 (prima visione)

Domenica 18 dicembre Avatar 2 ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 19 dicembre Avatar 2 ore 20.30 (prima visione)

Martedì 20 dicembre Riposo

Mercoledì 21 dicembre Riposo

Al Nuovo Aquilone da giovedì 15 dicembre a domenica 18 in sala la commedia culinaria francese Sì chef. E in "regalo" per domenica Lo schiaccianoci e il flauto magico.

La trama di Sì chef

Cathy è una sous-chef con il sogno di aprire un ristorante. Con difficoltà finanziarie e logistiche, Cathy accetta il lavoro nelle mensa di un centro di accoglienza per giovani migranti. Nonostante inizialmente non sia entusiasta, Cathy col tempo inizierà a legare con i ragazzi, grazie alla sua grande passione per la cucina. La donna avrà così modo di stingere nuove importanti amicizie e imparare dai suoi nuovi amici.

La programmazione

Giovedì 15 dicembre Sì Chef ore 21 (prima visione)

Venerdì 16 dicembre Sì Chef 21 (prima visione)

Sabato 17 dicembre Sì Chef ore 21 (prima visione)

Domenica 18 dicembre Lo schiaccianoci e il flauto magico? ore 17.30

Domenica 18 dicembre Sì Chef ore 21 (prima visione)

Al Cenacolo Francescano programmazione sospesa sino a metà gennaio.

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 15 dicembre Elvis ore 21

Sabato 17 dicembre Sì Chef ore 21 (prima visione)

Domenica 18 dicembre Sì Chef ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 15 dicembre La ragazza della palude ore 21

Venerdì 16 dicembre La ragazza della palude ore 21

Martedì 20 dicembre Sì Chef ore 21 (prima visione)

Mercoledì 21 dicembre Sì Chef ore 21 (prima visione)

Auditorium Casatenovo

Sabato 17 dicembre Vicini di casa ore 21 (prima visione)

Domenica 18 dicembre Il Gatto con gli stivali ore 16 (prima visione)

Domenica 18 dicembre Vicini di casa ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 16 dicembre Avatar 2 ore 21 (prima visione)

Sabato 17 dicembre Avatar 2 ore 21 (prima visione)

Domenica 18 dicembre Avatar 2 ore 17, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 15 dicembre Astolfo ore 21

Sabato 17 dicembre Il Gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio ore 16.30 (prima visione)

Sabato 17 dicembre Vicini di casa ore 21 (prima visione)

Domenica 18 dicembre Il Gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio ore 16 (prima visione)

Domenica 18 dicembre Vicini di casa ore 18, ore 21 (prima visione)

Martedì 20 dicembre Vicini di casa ore 15 * (prima visione)

Mercoledì 21 dicembre Vicini di casa ore 21 * (prima visione)

* ingresso a 5 euro

Cineteatro Chiesa di Merate

Domenica 18 dicembre Lo schiaccianoci e il flauto magico? ore 18

Jolly Olginate

Giovedì 15 dicembre Avatar 2 ore 20.30 (prima visione)

Venerdì 16 dicembre Avatar 2 ore 21 (prima visione)

Sabato 17 dicembre Avatar 2 ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 18 dicembre Avatar 2 ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 10 dicembre Il corsetto dell'imperatrice ore 21 * (prima visione)

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

Domenica 11 dicembre Il corsetto dell'imperatrice ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 14 dicembre Il corsetto dell'imperatrice ore ore 21 (prima visione)