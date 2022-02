Comprate i popcorn: ecco cosa offrono i cinema a Lecco questa settimana

Prezzo non disponibile

Popcorn e silenzio, si entra in sala. Anche a febbraio 2022 è possibile godersi un bel film al cinema, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco cosa offrono al pubblico le tre sale della città.

Palladium

Al Palladium prosegue la rassegna del giovedì con il suo quarto film in cartellone (Il silenzio grande, adattamento cinematografico di una piéce teatrale di Maurizio De Giovanni con la regia di Alessandro Gassmann). Prosegue anche la visione di Assassinio sul Nilo di e con Kennet Branagh, un'altra indagine poliziesca del grande Hercules Poirot, detective inventato dalla penna di Agatha Christie.

La trama

Mentre è in vacanza sul Nilo, il geniale detective di fama mondiale Hercule Poirot si ritrova a dover indagare sull'omicidio di una giovane ereditiera.

La programmazione

Giovedì 10 febbraio Il silenzio grande ore 21

Venerdì 18 febbraio Assassinio sul Nilo ore 21

Sabato 19 febbraio Assassinio sul Nilo ore 21

Domenica 20 febbraio Assassinio sul Nilo ore 16, 21

Lunedì 21 febbraio Assassinio sul Nilo ore 21

Nuovo Aquilone

Da giovedì 17 febbraio al Nuovo Aquilone c'è Ennio, pellicola dedicata al genio Morricone. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino - scene di fiction, musiche e immagini d'archivio. Per il ciclo del martedì, il 15 febbraio c'è Petite Maman, film drammatico francese.

Il trailer

La programmazione

Martedì 15 febbraio Petite Maman ore 21

Giovedì 17 febbraio Ennio ore 21

Venerdì 18 febbraio Ennio ore 21

Sabato 19 febbraio Ennio ore 21

Domenica 20 febbraio Ennio ore 17.30, 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano, per il ciclo "Ciack Cenacolo", il 16 febbraio si proietta Il Collezionista di carte di Paul Schrader, un film d'azione. Spettacoli alle ore 15 e alle 21.