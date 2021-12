Andiamo al cinema a Lecco questa settimana? La programmazione dal 17 al 22 dicembre

Cosa propongono i cinema di Lecco questo fine settimana? Titoli di interesse per gli appassionati e per chi è in cerca di una serata di intrattenimento da trascorrere nelle tre sale cinematografiche della città.

Palladium

Al Palladium da venerdì 17 dicembre, per le prime visioni, sarà in proiezione l'ultimo film della Marvel dedicato all'Uomo Ragno, con Tom Holland e i "vecchi" Spiderman interpretati da Toby McGuire e Andrew Garfield.

La trama

L'identità dell'Uomo Ragno viene rivelata a tutti, e non riesce più a separare la sua vita normale dalla vita da supereroe, e quando chiede aiuto al Dottor Strange, questi lo costringe a scoprire cosa significa veramente essere l'Uomo Ragno.

Gli orari

Venerdì 17 dicembre - Spiderman No Way Home - ore 21

Sabato 18 dicembre - Spiderman No Way Home - ore 21

Domenica 19 dicembre - Spiderman No Way Home - ore 16, ore 21

Lunedì 20 dicembre - Spiderman No Way Home - ore 21

Il trailer

Nuovo Aquilone

Al Nuovo Aquilone il titolo di prima visione, confermato da settimana scorsa, è Nowhere Special, opera terza di Uberto Pasolini, che torna a Venezia dopo il successo di Still Life (2013).

Trama

John, un lavavetri di trentaquattro anni, dedica la vita a crescere il figlio Michael di quattro anni, poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. La loro è una vita semplice, fatta di rituali quotidiani universali, una vita di completa dedizione e amore innocente che mostra la forza della loro relazione. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita. Poiché non ha una famiglia a cui rivolgersi, trascorrerà i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui dare in adozione Michael, provando a proteggere il suo bambino dalla terribile realtà.

La programmazione

Giovedì 16 dicembre - Nowhere Special - ore 21

Venerdì 17 dicembre - Nowhere Special - ore 21

Sabato 18 dicembre - Nowhere Special - ore 21

Domenica 19 dicembre - Nowhere Special - ore 17.30, ore 21

Cenacolo

Al Cenacolo Francescano, per la rassegna "Ciak Cenacolo", in programma La vita che verrà-Herself mercoledì 15 dicembre alle ore 15 e alle 21.