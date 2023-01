Nei cinema lecchesi svettano "Le otto montagne"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 19/01/2023 al 25/01/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sono più di 50 gli spettacoli in cartellone nelle sale cinematografiche della provincia di Lecco, praticamente tutte di prima visione. Occhi puntati in particolare su Le otto montagne.

Lecco città

Al Palladium prosegue la programmazione di Tre di troppo, cui si affianca il film dei Me contro te, popolare due esploso su Youtube che si rivolge a un pubblico di giovanissimi. Giovedì prossimo riprende la rassegna di cineforum.

La trama di Me contro te! - Missione giungla

Dopo le avventure nell'Antico Egitto, Luì e Sofì vorrebbero solo riposarsi, ma una nuova minaccia incombe sulla Terra. Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l'aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l'acqua viola; ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato. Inizia una lotta contro il tempo per Luì e Sofì che insieme all'aiutante di Pongo e accompagnati dalla guida Serenino e da Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi, dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana. Ma devono stare attenti, perché tra loro si nasconde un nemico inaspettato.

Il trailer

La programmazione

Venerdì 20/01 Tre di troppo ore 21 (prima visione)

Sabato 21/01 Me contro te! - Missione giungla ore 19.30 (prima visione)

Sabato 21/01 Tre di troppo ore 21 (prima visione)

Domenica 22/01 Me contro te! - Missione giungla ore 16, ore 18 (prima visione)

Domenica 22/01 Tre di troppo ore 21 (prima visione)

Lunedì 23/01 Tre di troppo ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone prosegue la proiezione del film diventato un "caso" visto l'enorme successo: Le otto montagne, con cast italiano (Borghi e Marinelli), girato sulle Alpi ma prodotto in Belgio.

La programmazione

Giovedì 19/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Venerdì 20/01 Le otto montagne ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Sabato 21/01 Le otto montagne ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 22/01 Le otto montagne ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Al Cenacolo Francescano prosegue la rassegna di cineoforum del mercoledì ma domenica verrà proposta un delizioso film di animazione per ragazzi.

Domenica 22/01 Il Gruffalò & Gruffalò e la sua Piccolina ore 15.30

Mercoledì 25/01 La verità negata ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 19/01 Nido di vipere ore 21

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 19/01 Il piacere è tutto mio ore 21

Venerdì 20/01 Il piacere è tutto mio ore 21

Sabato 21/01 Avatar 2 ore 21 (prima visione)

Domenica 22/01 Avatar 2 ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 24/01 Siccità ore 21

Mercoledì 25/01 Siccità ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 21/01 Avatar 2 ore 21 (prima visione)

Domenica 22/01 Avatar 2 ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 20/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Domenica 22/01 Le otto montagne ore 17, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Sabato 21/01 Le otto montagne ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 22/01 Le otto montagne ore 17, ore 21 (prima visione)

Martedì 25/01 La pantera delle nevi ore 15*, ore 21

Mercoledì 26/01 La pantera delle nevi ore 21

* Pomeriggi al cinema a 5 euro

Cineteatro Chiesa di Merate

Venerdì 20/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Sabato 21/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Domenica 22/01 Le otto montagne ore 18 (prima visione)

Lunedì 23/01 Una mamma contro G.W. Bush ore 15, ore 21 (prima visione)

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 19/01 Avatar 2 ore 21 (prima visione)

Jolly Olginate

Giovedì 19/01 The Fabelmans ore 21 (prima visione)

Venerdì 20/01 The Fabelmans ore 21 (prima visione)

Domenica 22/01 The Fabelmans ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 21/01 The Fabelmans ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 22/01 The Fabelmans ore 18.15, 21.15 (prima visione)

Mercoledì 25/01 Saint Omer ore 21 (prima visione)