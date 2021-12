La programmazione dei cinema lecchesi questa settimana

Prezzo non disponibile

Cosa propongono i cinema di Lecco questo fine settimana? Titoli di interesse per gli appassionati e per chi è in cerca di una serata di intrattenimento da trascorrere nelle tre sale cinematografiche della città.

Palladium

Al Palladium prosegue la proiezione di Encanto, l'ultimo lavoro di animazione della Disney. Apertura straordinaria l'8 dicembre. Encanto è il nome di una città immaginaria che si trova fra le montagne della Colombia e narra le vicende della famiglia Madrigal in cui tutti i suoi componenti - tranne la giovane Mirabel - sono dotati di super poteri: da chi guarisce malattie a chi è dotato di una super forza.

Un giorno questi poteri magici spariscono e la città viene minacciata. Sarà la "normale" Mirabel a prendere in mano la situazione e a salvare la città. Coloratissimo e ricco di musica, Encanto è un appuntamento imperdibile per le famiglie.

Giovedì 2 dicembre - "Rassegna del Giovedì" - Non conosci Papicha - ore 21

Venerdì 3 dicembre - Encanto - ore 21

Sabato 4 dicembre - Encanto - ore 21

Domenica 5 dicembre - Encanto - ore 16, ore 21

Lunedì 6 dicembre - Encanto - ore 21

Martedì 6 dicembre - Riposo

Mercoledì 6 dicembre - Encanto - ore 16, ore 21

Nuovo Aquilone

Al Nuovo Aquilone, dopo il tutto esaurito della scorsa settimana, confermata l'ultima opera di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio. Il lavoro, fortemente autobiografico, è la ricostruzione a opera del regista di una napoletanità che si esprime attraverso il gioco delle parti mille parti con cui Napoli è stata raccontata dal cinema.

Trama

Fabio è uno dei tre figli di Saverio e Maria, coppia della buona borghesia napoletana, circondata da vicini, parenti e amici che condividono allegria e problemi famigliari. Adolescente incerto sul futuro dopo un diploma di maturità classica ancora da conquistare, Fabio è intimidito dalle donne e innamorato della zia Patrizia, di grande sensualità e di inquietanti allucinazioni. Intorno a lui ruota un caleidoscopio domestico fatto di scherzi materni e stoccate paterne, di un fratello che sogna il cinema e una sorella che vive chiusa in bagno, più i tanti personaggi che costituiscono un teatro partenopeo da far invidia ad Eduardo. Ma questo universo protettivo ed esilarante è destinato a scomparire all'improvviso, creando un vuoto che, forse, potrà essere anche fonte di una nuova libertà creativa.

La programmazione

Giovedì 2 dicembre - È stata la mano di Dio - ore 21

Venerdì 3 dicembre - È stata la mano di Dio - ore 21

Sabato 4 dicembre - È stata la mano di Dio - ore 21

Domenica 5 dicembre - È stata la mano di Dio - ore 17.30; ore 21