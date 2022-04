Piove? Il riparo migliore è il cinema: la programmazione delle sale di Lecco

Prezzo non disponibile

Il meteo non promette nulla di buono in questi giorni? Una bella idea può essere quella di concedersi un film al cinema (dotati di Green Pass). Ecco cosa propongono questa settimana le tre sale della città.

Palladium

Al Palladium, per le prime visioni, l'appuntamento è ancora con I Segreti di Silente. La pellicola è il terzo episodio della serie Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter. Dopo il doppio spettacolo a Pasqua e Pasquetta, proiezioni da giovedì a lunedì.

La trama

La storia ruota attorno al crescente potere di Grindelwald, intenzionato a dominare il mondo magico e a muovere guerra aperta ai babbani, ovvero coloro che non sono dotati di poteri magici. La missione è ambientata a livello temporale negli anni Trenta e condurrà alla Seconda guerra mondiale.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 21 aprile I Segreti di Silente ore 21

Venerdì 22 aprile I Segreti di Silente ore 21

Sabato 23 aprile I Segreti di Silente ore 21

Domenica 24 aprile I Segreti di Silente ore 16, 21

Lunedì 25 aprile I Segreti di Silente ore 21

Nuovo Aquilone

Ecco il palinsesto al Nuovo Aquilone. Il film Finale a Sorpresa (Official Competition) con Penélope Cruz e Antonio Banderas torna per restare in sala dopo la recene anteprima nazionale.

La trama

Lola Cuevas (Penélope Cruz) è un'eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L'ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero (Antonio Banderas) e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres. Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?

Il trailer

La programmazione

Giovedì 21 aprile Finale a sorpresa ore 21

Venerdì 22 aprile Finale a sorpresa ore 21

Sabato 23 aprile Finale a sorpresa ore 21

Domenica 24 aprile Finale a sorpresa ore 21 ore 17.30, 21

Lunedì 25 aprile Finale a sorpresa ore 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano proiezioni di cineforum.

Mercoledì 20 aprile The Alpinist - Uno spirito libero ore 15-21

Giovedì 21 aprile - Il Signore degli anelli: La compagnia dell'anello ore 20.30.