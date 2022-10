Cinema, la ricca programmazione nel territorio

Prezzo non disponibile

La proposta cinematografica in provincia di Lecco è sempre ricca e di qualità. Da giovredì 20 ottobre a mercoledì 26 ottobre, in meno di una settimana, si potrà scegliere tra 43 proiezioni in ben dieci sale, di cui 29 di prima visione. I film proposti sono complessivamente 13. Scopriamo il palinsesto nella nostra guida ai titoli nelle sale.

Lecco città

Al Palladium arriva lo scatenato Dwayne Johnson nel nuovo film dedicato a un supereroe dell'universo DC, Black Adam. Per i Giovedì del Palladium, il 20 ottobre c'è Full Time - Al Cento Per Cento.

La trama di Black Adam

Circa 5.000 anni dopo essere aver ricevuto i poteri di un dio egizio - ed essere stato imprigionato per averne abusato - Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrestre, pronto a far assaggiare la propria giustizia al mondo moderno.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 20 ottobre Full Time - Al Cento Per Cento ore 21

Venerdì 21 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Sabato 22 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Domenica 23 ottobre Black Adam ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 24 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone giovedì c'è il documentario La pantera delle nevi, mentre da venerdì a domenica è in programmazione Il colibrì, con un super cast e la regia di Francesca Archibugi.

La programmazione

Giovedì 13 ottobre La pantera delle nevi ore 21

Venerdì 21 ottobre Il colibrì ore 21 (prima visione)

Sabato 22 ottobre Il colibrì ore 21 (prima visione)

Domenica 23 ottobre Il colibrì ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Al Cenacolo Francescano per la rassegna "Ciak Cenacolo" mercoledì 26 ottobre è in calendario la proiezione de La signora delle rose, commedia francese del 2020.

Mercoledì 26 ottobre La signora delle rose ore 15, ore 21

Nel territorio

Tante proposte nelle sale del territorio: spopola ancora Ticket to paradise con i divi George Clooney e Julia Roberts, ma fra le nuove uscite si segnalano anche Tutti a bordo e Black Adam.

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 20 ottobre Drive My car ore 21

Sabato 22 ottobre Tutti a bordo ore 21 (prima visione)

Domenica 23 ottobre Tutti a bordo ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 20 ottobre Nostalgia ore 21

Venerdì 21 ottobre Nostalgia ore 21

Sabato 22 ottobre Tutti a bordo ore 21 (prima visione)

Domenica 23 ottobre Tutti a bordo ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 21 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Sabato 22 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Domenica 23 ottobre Black Adam ore 17, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 20 ottobre I giovani amanti ore 15, ore 21

Venerdì 21 ottobre Margini ore 21

Sabato 22 ottobre Il ragazzo e la tigre ore 21 (prima visione)

Domenica 23 ottobre Il ragazzo e la tigre ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 24 ottobre Margini ore 21

Martedì 25 ottobre Il ragazzo e la tigre ore 15 (prima visione)

Cineteatro Chiesa di Merate

Venerdì 21 ottobre Ticket to paradise ore 21 (prima visione)

Sabato 22 ottobre Ticket to paradiseore 21 (prima visione)

Domenica 23 ottobre Ticket to paradise ore 18 (prima visione)

Lunedì 17 ottobre Alcarràs ore 15, ore 21

Cineteatro F. De Andrè Mandello

Giovedì 20 ottobre The forgiven ore 21

Jolly Olginate

Venerdì 21 ottobre Ticket to paradise ore 21 (prima visione)

Sabato 22 ottobre Ticket to paradise ore 21 (prima visione)

Domenica 23 ottobre Ticket to paradise ore 16.30, ore 21 (prima visione)