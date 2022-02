Una serata al cinema nei multisala fuori provincia? No, qui in città

Tutti in sala per un bel film. Anche a febbraio 2022 è possibile godersi il cinema con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ma perché andare necessariamente nei multisala fuori provincia? Ecco cosa offrono al pubblico le tre sale della città.

Palladium

Al Palladium, per le prime visioni, arriva l'attesissimo Uncharted, film tratto da una celebra saga di videogiochi. Protagonisti Tom Holland, Mark Wahlberg e Sophia Taylor Ali. Per la rassegna del giovedì c'è Tre Piani.

La trama

Nathan Drake e il suo compagno di avventure Sully si lanciano in una pericolosa ricerca per trovare il più grande tesoro perduto, mentre seguono anche gli indizi che potrebbero portare al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 24 febbraio Tre piani ore 21

Venerdì 25 febbraio Uncharted ore 21

Sabato 26 febbraio Uncharted ore 21

Domenica 27 febbraio Uncharted ore 16, 21

Lunedì 28 febbraio Uncharted ore 21

Nuovo Aquilone

Ecco il palinsesto al Nuovo Aquilone. Per il ciclo del martedì c'è I nostri fantasmi, film drammatico del regista Alessandro Capitani. Per le prime visioni prosegue la programmazione di Ennio, titolo dedicato al maestro Morricone.

La programmazione

Martedì 22 febbraio I nostri fantasmi ore 21

Giovedì 24 febbraio Ennio ore 21

Venerdì 25 febbraio Ennio ore 21

Sabato 26 febbraio Ennio ore 17.30, 21

Domenica 27 febbraio Ennio ore 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano mercolredì 23 febbraio verrà proiettato Madres Paralelas di Pedro Almodóvar con la grande Penelope Cruz. Spettacoli alle ore 15 e alle 21.