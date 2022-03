Cinema, ecco la programmazione settimanale delle sale lecchesi

Prezzo non disponibile

Tutti al cinema per un bel film di prima visione (con Super Green Pass). Ecco cosa propongono questa settimana le tre sale della città.

Palladium

Al Palladium, per le prime visioni, l'appuntamento settimanale è con Spencer, biopic dedicato alla vita di Lady Diana, mentre per la rassegna del giovedì viene proposto Welcome Venice.

La trama

Nel 1991, durante le vacanze di Natale con la famiglia reale a Sandringham House, nel Norfolk, Diana Spencer decide di porre fine al suo matrimonio da tempo in crisi con Carlo, principe del Galles.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 24 marzo Welcome Venice ore 21

Venerdì 25 marzo Spencer ore 21

Sabato 26 marzo Spencer ore 21

Domenica 27 marzo Spencer ore 16 - 21

Lunedì 28 marzo Spencer ore 21

Martedì 29 marzo Riposo

Mercoledì 30 marzo Riposo

Nuovo Aquilone

Ecco il palinsesto al Nuovo Aquilone. Per le prime visioni c'è Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, mentre per il cineforum del martedì verrà proiettato Illusioni perdute, regia di Xavier Giannoli.

La programmazione

Martedì 23 marzo Illusioni perdute ore 21

Giovedì 24 marzo Licorice Pizza ore 21

Venerdì 25 marzo Licorice Pizza ore 21

Sabato 26 marzo Licorice Pizza ore 21

Domenica 27 marzo Belfast ore 17.30 - 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano mercoledì 22 marzo verrà proiettato L'Arminuta, film drammatico di Giuseppe Bonito. Estate 1975. Una tredicenne fa ritorno a una famiglia biologica di cui non sapeva nulla. Passa da un’agiata esistenza piccolo borghese a una vita nelle campagne abruzzesi in cui regnano la povertà e la mancanza di cultura.