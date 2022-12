Un Natale al cinema con Avatar 2 e Aldo, Giovanni e Giacomo

Prezzo non disponibile

Sono quasi 50 gli spettacoli che da giovedì 22 dicembre a mercoledì 28 dicembre animeranno le dodici sale della provincia di Lecco. Un'attività intensa anche e soprattutto nei festivi: basti pensare che nel giorno di Natale sono in programma 11 spettacoli, tutti di prima visione, e a Santo Stefano 17. Due i film più attesi, Avatar 2 e Il grande giorno, ultima fatica di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Lecco città

Al Palladium Avatar 2 terrà banco anche nella settimana di Natale. Il film dura 3 ore e 12 minuti: per questo l'orario serale è stato anticipato alle ore 20.30.

La trama di Avatar - La via dell'acqua

Jake vive felicemente la sua vita insieme a Neytiri ma Pandora nasconde ancora numerosi misteri. In veste di patriarca si ritroverà a dover combattere una dura guerra contro gli umani.

La programmazione

Giovedì 22 dicembre Avatar 2 ore 20.30 (prima visione)

Venerdì 23 dicembre Avatar 2 ore 20.30 (prima visione)

Domenica 25 dicembre Avatar 2 ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 26 dicembre Avatar 2 ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone in questa settimana natalizia è il turno di Aldo, Giovanni e Giacomo con il loro ultimo film.

La trama de Il grande giorno

In una grande villa sul Lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro padri, Giacomo e Giovanni, peccato che insieme a Margherita, l'ex moglie di Giovanni madre della sposa, arrivi anche Aldo, il suo nuovo compagno...

La programmazione

Giovedì 22 dicembre Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Venerdì 23 dicembre Il grande giorno 21 (prima visione)

Sabato 24 dicembre Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 25 dicembre Il grande giorno ore 17.30

Lunedì 26 dicembre Il grande giorno ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 27 dicembre Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Mercoledì 28 dicembre Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Al Cenacolo Francescano programmazione sospesa sino a metà gennaio.

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 22 dicembre 200 metri ore 21

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 22 dicembre Sì Chef ore 21 (prima visione)

Venerdì 23 dicembre Sì Chef 21 (prima visione)

Domenica 25 dicembre Il grande giorno ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 26 dicembre Il grande giorno ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 27 dicembre Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Mercoledì 28 dicembre Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Auditorium Casatenovo

Domenica 25 dicembre Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Lunedì 26 dicembre Il grande giorno ore 16 e 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Domenica 25 dicembre Avatar 2 ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 26 dicembre Avatar 2 ore 17, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Sabato 24 dicembre Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 25 dicembre Il grande giorno ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 26 dicembre Il grande giorno ore 16, ore 18, ore 21 (prima visione)

Martedì 27 dicembre Il grande giorno ore 15, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 28 dicembre Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Cineteatro Chiesa di Merate

Domenica 25 dicembre The Fabelmans ore 21 (prima visione)

Lunedì 26 dicembre The Fabelmans ore 18 (prima visione)

Martedì 27 dicembre The Fabelmans ore 21 (prima visione)

Jolly Olginate

Venerdì 23 dicembre Avatar 2 ore 21 (prima visione)

Lunedì 26 dicembre Avatar 2 ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Lunedì 26 dicembre Chiara ore 21 (prima visione)

Mercoledì 28 dicembre * Chiara ore 21 (prima visione)

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo