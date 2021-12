Natale al cinema? Quest'anno si può. La programmazione dal 23 al 30 dicembre

Cosa propongono i tre cinema di Lecco durante la settimana di Natale? Trascorrere le festività al cinema è un'opportunità che torna a due anni di distanza, dopo lo stop del 2020 per covid.

Palladium

Al Palladium, per le prime visioni, prosegue la proiezione dell'ultimo film della Marvel dedicato all'Uomo Ragno, con Tom Holland e i "vecchi" Spiderman interpretati da Toby McGuire e Andrew Garfield.

La trama

L'identità dell'Uomo Ragno viene rivelata a tutti, e non riesce più a separare la sua vita normale dalla vita da supereroe, e quando chiede aiuto al Dottor Strange, questi lo costringe a scoprire cosa significa veramente essere l'Uomo Ragno.

Gli orari

Sabato 25 dicembre - Spiderman No Way Home - ore 21

Domenica 26 dicembre - Spiderman No Way Home - ore 16, ore 21

Lunedì 27 dicembre - Spiderman No Way Home - ore 21

Martedì 28 dicembre - Spiderman No Way Home - ore 21

Mercoledì 29 dicembre - Spiderman No Way Home - ore 21

Giovedì 30 dicembre - Spiderman No Way Home - ore 21

Il trailer

"Per rispettare le norme vigenti della normativa anti Covid i volontari devono verificare che tutti gli spettatori siano dotati del Green pass rafforzato e indossino le mascherine durante la proiezione - fanno sapere i volontari del Palladium - Grazie anche alla vendita dei biglietti online, i controlli e l'accesso in sala sono abbastanza spediti, mentre l'acquisto in cassa è seguito dal rilascio del nominativo e di un recapito telefonico. Nel frattempo si prepara anche la rassegna invernale de 'I giovedì del Palladium' che avrà inizio il prossimo 27 gennaio. Dieci i film proposti con abbonamento a 40 euro, acquistabili solo online (come per la precedente rassegna autunnale). Sono stati privilegiati i film italiani (sei su dieci), ma il primo a inaugurare la rassegna sarà Madres paralelas dello spagnolo Pedro Almodòvar, con una splendida Penelope Cruz, vincitrice della Coppa Volpi come miglior attrice all'ultimo Festival di Venezia".

Per informazioni sui titoli proposti, seguire l'avvio dell'acquisto degli abbonamenti, si può visitare il sito.

Nuovo Aquilone

Il Nuovo Aquilone, al suo primo Natale di attività, resterà aperto con una proiezione di grande qualità: il film di prima visione West Side Story, remake firmato Steven Spielberg.

Trama

New York anni '50. Mentre la rigenerazione urbana avanza nel West Side di Manhattan, il quartiere è conteso da due gang rivali: i Jets, composti da immigrati europei di seconda generazione, e gli Sharks, una banda di immigrati portoricani. Dopo che l'ennesimo tafferuglio viene sedato dalla polizia (Prologue), i Jets rivendicano il possesso del territorio e decidono di sfruttare il ballo che si terrà in serata per scatenare una rissa con gli Sharks; per farlo avranno bisogno di tutte le loro forze e Riff, il leader dei Jets, afferma che Tony, il co-fondatore del gruppo, verrà a dare loro una mano, anche se gli altri membri della gang ne dubitano (Jet Song). Intanto Tony lavora da Doc's, il negozio gestito da Valentina; la donna ha dato a Tony una seconda possibilità dopo che il giovane è uscito di prigione, dove aveva trascorso un anno di detenzione per aver quasi ucciso un ragazzo durante una rissa. Tony non vuole immischiarsi nelle lotte tra bande e declina l'invito di Riff, anche se sente che un grosso cambiamento è in arrivo per lui.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 23 dicembre - West Side Story - ore 21

Venerdì 24 dicembre - West Side Story - ore 21

Sabato 25 dicembre - West Side Story - ore 18

Domenica 26 dicembre - West Side Story - ore 21

Giovedì 30 dicembre - West Side Story - ore 21