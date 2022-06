Il Palladium chiude per l'estate, all'Aquilone c'è "Alcarràs"

Con l'estate chiude anche il cinema Palladium: la stagione 2021/22 della sala gestita dai volontari della parrocchia di Castello si è così conclusa, tra prime visioni e rassegne di cineforum. Pubblichiamo il messaggio che i gestori hanno rivolto agli spettatori.

Si conclude anche questa stagione del Cineteatro Palladium. Vi ringraziamo sempre di cuore per l'affetto e la presenza che date alla sala. Sono stati anni difficili per il cinema che hanno richiesto cambiamenti, ma anche rinnovamento. Essenziale resta la vostra voglia di tornare a riempire il Cineteatro Palladium e di godersi un bel film al cinema. Grazie e ci vediamo presto con una nuova e ricca stagione.

Nuovo Aquilone

A essere proiettato sullo schermo del Nuovo Aquilone, da venerdì 24 a domenica 26 giugno, è Alcarràs, film italo-spagnolo della regista Carla Simón che ha vinto l'Orso d'Oro alla settantaduesima Berlinale.

La trama

Da sempre la famiglia Solé trascorre l'estate a raccogliere pesche nel suo frutteto; i nuovi piani per il terreno prevedono l'installazione di pannelli solari. Il raccolto di quell’anno potrebbe essere l'ultimo, per la prima volta la famiglia affronta un futuro incerto e rischia di perdere più del suo frutteto. Il film è Orso d'Oro alla settantaduesima Berlinale, Alcarràs conferma quanto di buono Estate 1993 (2017), l'acclamato esordio della catalana Carla Simón, aveva già rivelato: uno sguardo registico sensibile e preciso, una scrittura narrativa fluida e diretta, anche allorché si appoggia sul non detto, e un'eccellente direzione attoriale capace di orchestrare con assoluta armonia i contributi di non professionisti di tutte le età.

Il trailer

La programmazione

Venerdì 17 giugno Alcarràs ore 21

Sabato 18 giugno Alcarràs ore 21

Domenica 19 giugno Alcarràs ore 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano le proiezioni di cineforum sono al momento sospese.