Nei cinema lecchesi una settimana intensa tra Amore e Oscar

Ricchissima settimana di cinema nelle sale del Lecchese, impreziosita dall'arrivo del film dominatore dell'ultima rassegna degli Oscar. Tiene ancora banco in molti comuni L'ultima notte di Amore con Favino. Vi presentiamo il palinsesto completo. Come film della settimana abbiamo scelto Everything everywhere all at once, capolavoro premiato con 7 statuette.

La trama di Everything everywhere all at once

Evelyn Wang, un'immigrata cinese sulla cinquantina, attualmente impegnata in una lezione noiosa e condiscendente, si ritrova in un ripostiglio delle scope con una versione di suo marito proveniente da un universo alternativo.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, arriva il pluripremiato film dei registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert rilanciato dall'incetta di Oscar. Prosegue la rassegna di cineforum del giovedì.

La programmazione

Giovedì 23/03 Maria e l'Amore ore 21

Venerdì 24/03 Everything everywhere all at once ore 21

Sabato 25/03 Everything everywhere all at once ore 21

Domenica 26/03 Shazam! Furia degli dei ore 16, ore 18.30

Domenica 26/03 Everything everywhere all at once ore 21

Lunedì 27/03 Everything everywhere all at once ore 21

_____________________

Al Nuovo Aquilone per il cineforum "La verità dentro la finzione" martedì 28 marzo verrà proposto Miracle. Per le prime visioni c'è il film poliziesco di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino chiamato a interpretare il tenente Franco Amore.

La programmazione

Giovedì 23/03 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Venerdì 24/03 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Sabato 25/03 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Domenica 26/03 L'ultima notte di Amore ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 28/03 Miracle - Storia di destini incrociati ore 16, ore 21*

* esaurito

_____________________

Al Cenacolo Francescano mercoledì prossimo arriva quello che è già un classico, uno dei più grandi successi dell'ultima stagione cinematografica.

Mercoledì 29/03 Le otto montagne ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 23/03 The Fabelmans ore 21

Sabato 25/03 Tramite amicizia ore 21 (prima visione)

Domenica 26/03 Tramite amicizia ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 23/03 The Whale ore 21 (prima visione)

Venerdì 24/03The Whale ore 21 (prima visione)

Sabato 25/03 The Whale ore 21 (prima visione) ore 21

Domenica 26/03 The Whale ore 21 (prima visione) ore 15.30, ore 21

Martedì 28/03 Io vivo altrove ore 21

Mercoledì 29/03 Io vivo altrove ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 25/03 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Domenica 26/03 L'ultima notte di Amore ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Giovedì 23/03 La voce del padrone ore 21

Sabato 25/03 Shazam! Furia degli dei ore 21 (prima visione)

Domenica 26/03 Shazam! Furia degli dei ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 23/03 Living ore 15, ore 21

Venerdì 24/03 Decision to leave ore 21

Sabato 25/03 Argonuts - Missione Olimpo ore 17 (prima visione)

Sabato 25/03 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Domenica 26/03 Argonuts - Missione Olimpo ore 16 (prima visione)

Domenica 26/03 L'ultima notte di Amore ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/03 Decision to leave ore 21

Martedì 28/03 L'ultima notte di Amore ore 15*, ore 21*

Mercoledì 29/03 Climbing Iran ore 21

* ingresso 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Sabato 25/03 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Domenica 26/03 L'ultima notte di Amore ore 18 (prima visione)

Lunedì 27/03 Decision to leave ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 23/03 Vicini di casa ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 24/03 Godland! Nella terra di Dio ore 21

Sabato 25/03 L'ultima notte di Amore ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 26/03 L'ultima notte di Amore ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 27/03 La Signora Harris va a Parigi ore 16, ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Domenica 26/03 Argonuts - Missione Olimpo ore 16

Domenica 26/03 Everything everywhere all at once ore 18.15, ore 21

Lunedì 27/03 Everything everywhere all at once ore 21**

Mercoledì 29/03 Everything everywhere all at once ore 21*

* presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano