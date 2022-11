Il nuovo classico Disney, Diabolik II e oltre 50 proiezioni: la settimana al cinema

Prezzo non disponibile

Film di avventura, di animazione, sentimentali o artistici: una settimana per tutti i gusti. Gli appassionati di cinema hanno l'imbarazzo della scelta: nelle 12 principali sale dela provincia di Lecco sono infatti in cartellone 53 spettacoli da giovedì 24 a mercoledì 30 novembre, con moltissimi titoli di prima visione. Scopriamo insieme la programmazione.

Lecco città

Al Palladium tra le prime visioni arriva Strange World - Un mondo misterioso, film di animazione del 2022 diretto da Don Hall. La pellicola è il 61° classico della Disney.

La trama di Strange World - Un mondo misterioso

Un viaggio in terre inesplorate e infide, popolate da fantastiche creature che diverranno ben presto oggetto d'interesse dei leggendari Clades, una famiglia di celebri esploratori che per contrasti e divergenze interne rischia di mandare all'aria la loro ultima - e di gran lunga più importante - missione.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 24 novembre Downton Abbey II ore 21

Venerdì 25 novembre Strange World - Un mondo misterioso ore 21 (prima visione)

Sabato 26 novembre Strange World - Un mondo misterioso ore 21 (prima visione)

Domenica 27 novembre Strange World - Un mondo misterioso ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 28 novembre Strange World - Un mondo misterioso ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone da venerdì 25 novembre arriva in sala Diabolik - Ginko all’attacco!. La seconda volta dei Manetti bros con il Re del Terrore, incarnato dal sosia Giacomo Gianniotti, è migliore: visivamente lussurioso, il sequel può contare su attori meno atoni e sulle musiche superbe di Pivio & Aldo De Scalzi.

La trama di Diabolik - Ginko all’attacco!

Secondo capitolo della trilogia dedicata a Diabolik dai fratelli Mainetti, dopo Diabolik del 2020, la storia si sviluppa intorno all'ennesimo colpo dei due complici e amanti Diabolik ed Eva Kant, che si ritrovano tuttavia in una trappola dell'ispettore Ginko, deciso più che mai a fermare una volta per tutte l'eterno rivale. Il legame tra i due criminali verrà messo a dura prova, ma allo stesso modo sarà l'ispettore a trovarsi in difficoltà di fronte alla comparsa del suo eterno amore: Altea.

La programmazione

Venerdì 25 novembre Diabolik - Ginko all'attacco! ore 21 (prima visione)

Sabato 26 novembre Diabolik - Ginko all'attacco! ore 21 (prima visione)

Domenica 27 novembre Diabolik - Ginko all'attacco! ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 28 Andrej Tarkovskij il cinema come preghiera ore 21

Durante il periodo dell'Avvento, il Nuovo Aquilone fino a lunedì 19 dicembre propone quattro proiezioni di film di avvicinamento al Natale. Il secondo film, alle ore 21 di lunedì 28 novembre, è il documentario Andrej Tarkovskij il cinema come preghiera di Andrej A. Tarkovskij.

Al Cenacolo Francescano per il cineforum, mercoledì 30 novembre in calendario c'è il film iraniano di Asghar Farhadi Un eroe.

Mercoledì 30 novembre Un eroe ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 24 novembre Finale a sorpresa ore 21

Sabato 26 novembre Il talento di Mr. Crocodile ore 21 (prima visione)

Domenica 27 novembre Il talento di Mr. Crocodile ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 24 novembre Quando Hitler rubò il coniglio rosa ore 21

Venerdì 25 novembre Quando Hitler rubò il coniglio rosa ore 21

Sabato 26 novembre Lo schiaccianoci e il flauto magico ore 21 (prima visione)

Domenica 27 novembre Lo schiaccianoci e il flauto magico ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Auditorium Casatenovo

Sabato 26 novembre 2022 Belle e Sebastien Nex Generation ore 21 (prima visione)

Domenica 27 novembre 2022 Belle e Sebastien Nex Generation ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Sabato 26 novembre Strange World - Un mondo misterioso ore 21 (prima visione)

Domenica 27 novembre Strange World - Un mondo misterioso ore 17 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 24 novembre Le buone stelle broker ore 15, ore 21 (prima visione)

Sabato 26 novembre Strange World - Un mondo misterioso ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 27 novembre Strange World - Un mondo misterioso ore 16, ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 28 novembre Omicidio nel Westend ore 21

Martedì 29 novembre Strange World - Un mondo misterioso ore 15 (prima visione)

Martedì 29 novembre Omicidio nel Westend ore 21

Mercoledì 30 novembre Botticelli e Firenze ore 21

Cineteatro Chiesa di Merate

Venerdì 25 novembre Diabolik - Ginko all'attacco! ore 21 (prima visione)

Sabato 26 novembre Diabolik - Ginko all'attacco! ore 21 (prima visione)

Domenica 27 novembre Diabolik - Ginko all'attacco! ore 18 (prima visione)

Lunedì 28 novembre Il signore delle formiche ore 15, ore 21

Jolly Olginate

Venerdì 25 novembre Black Panther - Wakanda Forever ore 21 (prima visione)

Sabato 26 novembre Black Panther - Wakanda Forever ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 27 novembre Black Panther - Wakanda Forever ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 28 novembre Il signore delle formiche ore 15, ore 21

Sala Sironi di Osnago

Sabato 26 novembre L'ombra di Caravaggio ore 21 (prima visione)

Domenica 27 novembre Minions 2 ore 16

Domenica 27 novembre L'ombra di Caravaggio ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 30 novembre L'ombra di Caravaggio ore 21 (prima visione)