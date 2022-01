Ecco cosa propongono i cinema lecchesi questa settimana

Il cartellone dei cinema lecchesi questa settimana? Anche a gennaio 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco cosa propongono al pubblico le tre sale della città.

Palladium

Al Palladium il 27 gennaio inizia la Rassegna del giovedì con il primo film in programma, Madres Paralelas di Perdo Almodòvar. Prosegue sino al 31 gennaio, per le prime visioni, la proiezione de Il lupo e il leone, titolo ambientalista di Gilles de Maistresino.

La trama

l film racconta la storia di Alma (Molly Kunz), una ragazza di 20 anni e abile pianista che vive a New York e che, dopo la morte di suo nonno, torna nella casa dove ha trascorso la sua infanzia per prendere parte al funerale. L'abitazione è sita su un'isola remota del Canada ed è qui che Alma ha tutti i dolci ricordi di quando era bambina e trascorreva le giornate insieme a suo nonno, che l'ha cresciuta. Mentre si ricollega con la terra delle sue radici, Alma s'imbatte in un cucciolo di leone smarrito, che doveva entrare a far parte del circo di Vancouver, e in una piccola lupa, anche lei in difficoltà. La ragazza decide di salvarli e crescerli e sarà proprio questa amicizia a cambiare la sua vita per sempre...

La programmazione

Giovedì 27 gennaio Madres Paralelas ore 21

Venerdì 28 gennaio Il lupo e il leone ore 21

Sabato 29 gennaio Il lupo e il leone ore 21

Domenica 30 gennaio Il lupo e il leone ore 16, 21

Lunedì 31 gennaio Il lupo e il leone ore 21

Nuovo Aquilone

Al Nuovo Aquilone il Giorno della memoria si affronta attraverso il linguaggio dei film con Il senso di Hitler giovedì 27 gennaio e venerdì 28. Si possono acquistare i biglietti in sala il giorno della proiezione oppure online al seguente indirizzo. Martedì 25 gennaio per il cineforum c'è Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Nel weekend, per le prime visioni, spazio a Ennio: il maestro, documentario che racconta Morricone attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, oltre a scene di fiction, musiche e immagini d'archivio.

Il trailer

La programmazione

Martedì 25 gennaio Odio l'estate ore 21

Giovedì 27 gennaio Il senso di Hitler ore 21

Venerdì 28 gennaio Il senso di Hitler ore 21

Sabato 29 gennaio Ennio: il maestro ore 21

Domenica 30 gennaio Ennio: il maestro ore 17.30, 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano, per il ciclo "Ciack Cenacolo" il 26 gennaio, con spettacoli alle ore 15 e alle 21, proiezione del pluripremiato Jo Jo Rabbit.