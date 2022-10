Cinema, che offerta nel "weekend lungo": 55 spettacoli e 10 prime visioni in provincia

Complice il weekend "lungo" con la festività di Ognissanti martedì 1 novembre, le proiezioni nelle 11 sale cinematografiche della provincia si susseguiranno numerose, tutte all'insegna della qualità. Ben 17 i diversi titoli proposti, di cui 10 di prima visione. In totale, da giovedì 27 ottobre a mercoledì 2 novembre, sono 55 spettacoli.

Lecco città

Al Palladium prosegue la programmazione di Black Adam, con Dwayne Johnson, tratto dall'universo degli eroi DC. Ma nel weekend troverà spazio la commedia con il simpatico Il talento di Mr Crocodile. Per i Giovedì del Palladium c'è Mistero a Saint-Tropez.

La trama de Il talento di Mr Crocodile

Quando la famiglia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps (Brett Gelman), i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 27 ottobre Mistero a Saint-Tropez ore 21

Venerdì 28 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Sabato 29 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Domenica 30 ottobre Il talento di Mr Crocodile ore 16, ore 18 (prima visione)

Domenica 30 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Lunedì 31 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

La stranezza è il nuovo film in programma al Nuovo Aquilone. La commedia di Roberto Andò con Toni Sevillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone è in sala da giovedì 27 a domenica 30 ottobre, ed è stata presentata alla XVII edizione della festa del cinema di Roma 2022 nella sezione Grand public.

La trama de La stranezza

L'opera è ambientata nel 1920, anno in cui Luigi Pirandello (Servillo), durante un viaggio in Sicilia, incontra Onofrio Principato e Sebastiano Vella (Ficarra e Picone), due teatranti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L'incontro tra il geniale autore e i due dilettanti porterà grandi sorprese.

La programmazione

Giovedì 27 ottobre La stranezza ore 21 (prima visione)

Venerdì 28 ottobre La stranezza ore 21 (prima visione)

Sabato 29 ottobre La stranezza ore 21 (prima visione)

Domenica 30 ottobre La stranezza ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Al Cenacolo Francescano per il cineforum, mercoledì 2 novembre, in calendario c'è La ragazza di Stillwater, drammatico di Tom McCarthy.

Mercoledì 2 novembre La ragazza di Stillwater ore 15, ore 21

Nel territorio

Proposte a non finire nelle sale del territorio, quasi tutte prime visioni: da Black Adam a Il colibrì, ecco però anche film di animazione per la famiglia come Dragonball.

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 27 ottobre Belfast ore 21

Sabato 29 ottobre Dc League of Super Pets ore 21 (prima visione)

Domenica 30 ottobre Dc League of Super Pets ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 27 ottobre Lunana: il villaggio alla fine del mondo ore 21

Venerdì 28 ottobre Lunana: il villaggio alla fine del mondo ore 21

Domenica 30 ottobre Ticket to paradise ore 15.30 e ore 21 (prima visione)

Mercoledì 2 novembre Lunana: il villaggio alla fine del mondo ore 15 e ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 29 ottobre 2022 Il colibrì ore 21 (prima visione)

Domenica 30 ottobre 2022 Il colibrì ore 16 e ore 21 (prima visione)

Martedì 1 novembre 2022 Il colibrì ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 28 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Sabato 29 ottobre Il talento di Mr Crocodile ore 21 (prima visione)

Domenica 30 ottobre Il talento di Mr Crocodile ore 17 (prima visione)

Domenica 30 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Lunedì 31 ottobre Il talento di Mr Crocodile ore 17 (prima visione)

Lunedì 31 ottobre Black Adam ore 21 (prima visione)

Martedì 1 novembre Il talento di Mr Crocodile ore 17 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 27 ottobre Margini ore 15, ore 21 (prima visione)

Venerdì 28 ottobre Il signore delle formiche ore 21

Sabato 29 ottobre 2022 Il colibrì ore 21 (prima visione)

Domenica 30 ottobre 2022 Il ragazzo e la tigre ore 16.30 (prima visione)

Domenica 30 ottobre 2022 Il colibrì ore 21 (prima visione)

Lunedì 31 ottobre Il signore delle formiche ore 21

Martedì 1 novembre 2022 Il colibrì ore 16.30 e ore 21 (prima visione)

Cineteatro Chiesa di Merate

Venerdì 28 ottobre Il colibrì ore 21 (prima visione)

Sabato 29 ottobre Welcome to Transylvania ore 16

Sabato 29 ottobre Il colibrì ore 21 (prima visione)

Domenica 30 ottobre Il colibrì ore 18 (prima visione)

Cineteatro F. De Andrè Mandello

Giovedì 20 ottobre Una boccata d'aria ore 21

Jolly Olginate

Venerdì 28 ottobre Halloween Ends ore 21 (prima visione)

Sabato 29 ottobre 2022 Dragonball Super: Super Hero ore 16.30 (prima visione)

Sabato 29 ottobre 2022 Halloween Ends ore 21 (prima visione)

Domenica 30 ottobre 2022 Dragonball Super: Super Hero ore 16.30 (prima visione)

Domenica 30 ottobre 2022 Halloween Ends ore 20.30 (prima visione)

Martedì 1 novembre Dragonball Super: Super Hero ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)