Al cinema nella settimana di Capodanno: cosa c'è nelle sale lecchesi

A cavallo del Capodanno, nell'ultima settimana del 2021 e a inizio 2022, sarà possibile godersi una bella serata al cinema, naturalmente con mascherina Ffp2 e Green pass, come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio di Covid-19. Ecco cosa sarà a disposizione del pubblico nelle tre sale della città.

Palladium

Al Palladium ultimi giorni di programmazione per il blockbuster Spiderman No Way Home, che verrà proiettato finoa giovedì. Dopo la pausa di San Silvestro, da sabato 1° gennaio spazio a Matrix Resurrections con il ritorno di Keanu Reeves.

La trama

Dalla visionaria regista Lana Wachowski arriva Matrix Resurrections, il tanto atteso nuovo capitolo dell'innovativo franchise che ha ridefinito un genere. Il film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity. In Matrix Resurections ritorna un mondo in cui esistono due realtà: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro a essa. Per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione e per conoscere realmente se stesso, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora una volta il Bianconiglio. E se Thomas.. Neo... ha imparato qualcosa, è che scegliere, sebbene sia un'illusione, è tuttora l'unica via d'uscita, o d'entrata, per Matrix. Ovviamente Neo sa già cosa deve fare, ma cosa ancora non sa è che Matrix è più forte, più sicura e più pericolosa che mai. Déjà vu.

Il trailer

La programmazione

Martedì 28 dicembre Spiderman No Way Home ore 21

Mercoledì 29 dicembre Spiderman No Way Home ore 21

Giovedì 30 dicembre Spiderman No Way Home ore 21

Sabato 1 gennaio Matrix Resurrections ore 18, 21

Domenica 2 gennaio Matrix Resurrections ore 18, 21

Lunedì 3 gennaio Matrix Resurrections ore 21

Nuovo Aquilone

Al Nuovo Aquilone, al suo primo Capodanno di attività, ultimo giorno di programmazione per West Side Story, il leggendario musical rivisitato da Steven Spielberg a distanza di 64 anni dall'originale. Si rimane però in tema musicale con il film d'animazione Sing 2 che prosegue il franchise avviato nel 2016.

Giovedì 30 dicembre West Side Story ore 21

Sabato 1 gennaio Sing 2 ore 16

Domenica 2 gennaio Sing 2 ore 16.