Piove? Niente paura, c'è pur sempre il caro vecchio cinema

Sono giorni e serate di pioggia, ma tra le cose da fare c'è sempre una capatina al cinema per gustarsi un bel film (con il Green Pass). Ecco cosa propongono questa settimana le tre sale della città.

Palladium

Al Palladium, per le prime visioni, l'appuntamento settimanale è con Morbius, adattamento di un fumetto della Marvel. Per la rassegna del giovedì, che giunge alla conclusione, viene proposto l'italiano Freaks Out.

La trama

Il biochimico Michael Morbius sta cercando di curarsi da una rara malattia del sangue. Tuttavia, durante i suoi esperimenti, si infetta inavvertitamente con una forma di vampirismo.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 31 marzo Freaks Out ore 21

Venerdì 1 aprile Morbius ore 21

Sabato 2 aprile Morbius ore 21

Domenica 3 aprile Morbius ore 16, 21

Lunedì 4 aprile Morbius ore 21

Nuovo Aquilone

Ecco il palinsesto al Nuovo Aquilone. Per le prime visioni si alterneranno "Il potere del cane", della regista fresca vincitrice dell'Oscar Jane Campion, e la commedia inglese "Il ritratto del duca".

La programmazione

Giovedì 31 marzo Il potere del cane ore 21

Venerdì 1 aprile Il ritratto del duca ore 21

Sabato 2 aprile Il potere del cane ore 17.30

Sabato 2 aprile Il ritratto del duca ore 21

Domenica 3 aprile Il ritratto del duca ore 17.30 - 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano al momento la rassegna "Ciak Cenacolo" è conclusa.