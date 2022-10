Julia Roberts e George Clooney fanno capolino al Palladium

La settima arte offre a Lecco diverse occasioni per gustarsi un buon film anche questa settimana. Non mancano titoli di ultima uscita e proposte nelle varie rassegne di cineforum.

Palladium

Al Palladium, per le prime visioni, è in programmazione il film Ticketo to Paradise con i divi George Clooney e Julia Roberts. Prosegue, il 6 ottobre, la rassegna del giovedì con il titolo L'ombra del giorno.

La trama

Wren Butler (Billie Lourd) accompagna la sua amica Lily (Kaitlyn Dever) in gita a Bali: si sono entrambe da poco laureate all'Univeristà di Chicago e il viaggio è una sorta di premio e di pausa, prima di riprendere la vita e inserirsi nella società. Ma a Bali Lily incontra un ragazzo del posto, se ne innamora e decide su due piedi di sposarlo. I suoi genitori (George Clooney e Julia Roberts) venuti a conoscenza della decisione che appare davvero improvvida, si precipitano a Bali e, nonostante siano divorziati, fanno squadra nel tentativo di impedire che la loro figlia commetta il loro medesimo errore.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 6 ottobre L'Ombra del giorno ore 21

Venerdì 7 ottobre Ticket to Paradise ore 21

Sabato 8 ottobre Ticket to Paradise ore 21

Domenica 9 ottobre Ticket to Paradise ore 16, 21

Lunedì 10 ottobre Ticket to Paradise ore 21

Nuovo Aquilone

Al Nuovo Aquilone prosegue dalla scorsa settimana la proiezione alternata di Dante, l'ultimo di Pupi Avati (che sarà presente in sala giovedì), e In viaggio che racconta gli spostamenti di Papa Francesco durante il suo pontificato.

La trama di Dante

Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321. Settembre 1350. Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi.

Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell’esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al sommo poeta e chi, al contrario, lo respinse e lo mise in fuga. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, nelle domande che pone e nelle risposte che ottiene, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a poterci narrare la sua intera storia.

La programmazione

Giovedì 6 ottobre In viaggio ore 21

Venerdì 7 ottobre Dante ore 21

Venerdì 7 ottobre In viaggio ore 21

Sabato 8 ottobre In viaggio ore 17.30

Sabato 8 ottobre Dante ore 21

Domenica 9 ottobre In viaggio ore 17.30

Domenica 9 ottobre Dante ore 21