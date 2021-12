Cosa c'è al cinema a Lecco questa settimana? La programmazione dall'8 al 13 dicembre

Un occhio a cosa propongono i cinema di Lecco questo fine settimana, titoli di interesse per gli appassionati e per chi è in cerca di una serata di intrattenimento da trascorrere nelle tre sale cinematografiche della città.

Palladium

Al Palladium da venerdì 10 dicembre, per le prime visioni, sarà in proiezione l'ultimo film di Clint Eastwood, Cry Macho - Ritorno a casa.

La trama

Una ex star di rodeo e allevatore di cavalli trova un modo per riportare dal Messico il figlioletto del suo ex capo allontanato dalla madre alcolizzata. Durante il loro viaggio, l’uomo trova la redenzione insegnando al ragazzo cosa significa essere una brava persona.

Gli orari

Venerdì 10 dicembre - Cry Macho - Ritorno a casa - ore 21

Sabato 11 dicembre - Cry Macho - Ritorno a casa - ore 21

Domenica 12 dicembre - Cry Macho - Ritorno a casa - ore 16, ore 21

Lunedì 13 dicembre - Cry Macho - Ritorno a casa - ore 21

Il trailer

Nuovo Aquilone

Al Nuovo Aquilone il titolo di prima visione è Nowhere Special, opera terza di Uberto Pasolini, che torna a Venezia, Orizzonti, dopo il successo di Still Life (2013): non ha quella originalità né quella sorpresa, ma la temperatura umana, la sensibilità poetica e il nitore emotivo sono gli stessi. Martedì 14 dicembre, per la rassegna "Il cineforum del martedì", in programma Lei mi parla ancora.

Trama

John, un lavavetri di trentaquattro anni, dedica la vita a crescere il figlio Michael di quattro anni, poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. La loro è una vita semplice, fatta di rituali quotidiani universali, una vita di completa dedizione e amore innocente che mostra la forza della loro relazione. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita. Poiché non ha una famiglia a cui rivolgersi, trascorrerà i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui dare in adozione Michael, provando a proteggere il suo bambino dalla terribile realtà.

La programmazione

Mercoledì 8 dicembre - Nowhere Special - ore 17.30, ore 21

Giovedì 9 dicembre - Nowhere Special - ore 21

Venerdì 10 dicembre - Nowhere Special - ore 21

Sabato 11 dicembre - Nowhere Special - ore 21

Domenica 12 dicembre - Nowhere Special - ore 17.30, ore 21