Che cinema prima di Natale: 56 spettacoli in provincia, aspettando "Avatar"

L'avvicinamento alle festività natalizie propone molti film interessanti nelle sale del territorio, con l'attesa che cresce per i titoli clou: dal 14 dicembre infatti arriverà anche nelle nostre sale il nuovo capitolo di Avatar. Nel frattempo, da venerdì a mercoledì, gli spettacoli nelle dodici sale della provincia sono ben 56. Ce n'è per tutti i gusti.

Lecco città

Commedia per tutti al Palladium, Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie! 3). Si tratta di un titolo francese con regia di Philippe de Chauveron. Per Natale arriverà l'atteso Avatar 2.

La trama di Riunione di famiglia

Si avvicinano i 40 anni di matrimonio tra Claude e Marie Verneuil. Per l'occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, dove invitano anche i rispettivi suoceri. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles, con tutte le differenze e i problemi che ciò porterà con sé.

La programmazione

Venerdì 9 dicembre Riunione di famiglia ore 21 (prima visione)

Sabato 10 dicembre Riunione di famiglia ore 21 (prima visione)

Domenica 11 dicembre Riunione di famiglia ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 12 dicembre Riunione di famiglia ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone arriva Chiara, film sulla giovane, ribelle e santa Chiara di Assisi. Una storia coinvolgente e poetica, firmata dalla regista Susanna Nicchiarelli che completa una trilogia iniziata nel 1988. Per Natale è invece all'orizzonte l'ultimo lavoro di Aldo, Giovanni e Giacomo.

La trama di Chiara

Assisi, 1211. Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei famigliari, e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei

Il trailer di Chiara

La programmazione

Venerdì 9 dicembre Chiara ore 21 (prima visione)

Sabato 10 dicembre Chiara ore 21 (prima visione)

Domenica 11 dicembre Chiara ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 13 dicembre Chiara ore 21 (prima visione) *

Mercoledì 14 dicembre Chiara ore 8.15, 10.30 (prima visione) *

* Regista in sala

Al Cenacolo Francescano per il cineforum, mercoledì 14 dicembre in calendario c'è un titolo prodotto nel 2019 in Bhutan.

Mercoledì 14 dicembre Lunana - Il villaggio alla fine del mondo ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 10 dicembre Strange World - Un mondo misterioso ore 21 (prima visione)

Domenica 11 dicembre Strange World - Un mondo misterioso ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Venerdì 9 dicembre Tuesday Club ore 21

Sabato 10 dicembre Strange World - Un mondo misterioso ore 21 (prima visione)

Domenica 11 dicembre Strange World - Un mondo misterioso ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 13 dicembre La ragazza della palude ore 21

Mercoledì 14 dicembre La ragazza della palude ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 10 dicembre Il Gatto con gli stivali 2 - Il desiderio ore 21 (prima visione)

Domenica 11 dicembre Il Gatto con gli stivali 2 - Il desiderio ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 9 dicembre Vicini di casa ore 21 (prima visione)

Sabato 10 dicembre Vicini di casa ore 21 (prima visione)

Domenica 11 dicembre Belle & Sebastian Next Generation ore 17 (prima visione)

Domenica 11 dicembre Vicini di casa ore 21 (prima visione)

Mercoledì 14 dicembre Avatar - La via dell'acqua ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Venerdì 9 dicembre Astolfo ore 21

Sabato 10 dicembre Il Gatto con gli stivali 2 - Il desiderio ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 11 dicembre Il Gatto con gli stivali 2 - Il desiderio ore 16, ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 12 dicembre Astolfo ore 21

Martedì 13 dicembre Il piacere è tutto mio ore 15, ore 21

Cineteatro Chiesa di Merate

Venerdì 9 dicembre Riunione di famiglia ore 21 (prima visione)

Sabato 10 dicembre Babbo Natale nei guai ore 16

Sabato 10 dicembre Riunione di famiglia ore 21 (prima visione)

Domenica 11 dicembre Riunione di famiglia ore 18 (prima visione)

Lunedì 12 dicembre Le Buone stelle - Broker ore 15, ore 21

Jolly Olginate

Venerdì 9 dicembre Strange World - Un mondo misterioso ore 21 (prima visione)

Sabato 10 dicembre Strange World - Un mondo misterioso ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 11 dicembre Strange World - Un mondo misterioso ore 16.30 (prima visione)

Mercoledì 14 dicembre Avatar - La via dell'acqua ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 10 dicembre La Signora Harris va a Parigi ore 21 * (prima visione)

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

Domenica 11 dicembre Tori e Lokita ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 14 dicembre Tori e Lokita ore 15, ore 21