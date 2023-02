Tutti al cinema: 63 spettacoli in sette giorni nelle sale lecchesi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Una buona offerta anche questa settimana nei cinema lecchesi. Nelle sale resiste Grazie ragazzi con Antonio Albanese, ma si affacciano anche altri titoli interessanti. In tutto, gli spettacoli in cartellone da giovedì 9 febbraio a mercoledì 15 febbraio sono 63.

Lecco città

Al Palladium questa settimana sono proposti tre film. Si comincia con Brado di e con Kim Rossi Stuart per la rassegna del giovedì, prosegue l'acclamato L'isola degli spiriti mentre dal weekend fa capolino in casa il nuovo capitolo dell'eterna saga transalpina di Asterix e Obelix.

La trama di Asterix e Obelix e il regno di Mezzo

Il film segna il grande ritorno dei due galli più famosi di sempre. In questa esilarante avventura, Asterix e Obelix sono alle prese con una storica impresa: i due valorosi guerrieri dovranno aiutare Fu Yi, l'unica figlia dell'imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 09/02 Brado ore 21

Venerdì 10/02 Gli spiriti dell'Isola ore 21 (prima visione)

Sabato 11/02 Asterix e Obelix e il regno di Mezzo ore 18 (prima visione)

Sabato 11/02 Gli spiriti dell'Isola ore 21 (prima visione)

Domenica 12/02 Asterix e Obelix e il regno di Mezzo ore 18 (prima visione)

Domenica 12/02 Gli spiriti dell'Isola ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/02 Gli spiriti dell'Isola ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Nuovo Aquilone resta in sala Grazie ragazzi, l'ultimo film di Antonio Albanese che racconta cosa può portare il teatro, come attività riabilitativa, in carcere.

La programmazione

Giovedì 09/02 Grazie ragazzi ore 21 (prima visione)

Venerdì 10/02 Grazie ragazzi ore 21 (prima visione)

Sabato 11/02 Grazie ragazzi ore 21 (prima visione)

Domenica 12/02 Grazie ragazzi ore 17.30 (prima visione)

Martedì 14/02 Fairytale ore 21

_____________________

Al Cenacolo Francescano mercoledì è in programma il film di Niccolò Falsetti Margini.

Mercoledì 15/02 Margini ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 09/02 Wild Men ore 21

Sabato 11/02 Grazie ragazzi ore 21 (prima visione)

Domenica 12/02 Grazie ragazzi ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 09/02 Triangle of sadness ore 21

Venerdì 10/02 Triangle of sadness ore 21

Sabato 11/02 Tre di troppo ore 21 (prima visione)

Domenica 12/02 Tre di troppo ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 14/02 Astolfo ore 21

Mercoledì 15/02 Astolfo ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 11/02 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Domenica 12/02 Le otto montagne ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 10/02 Asterix e Obelix e il regno di Mezzo ore 21 (prima visione)

Sabato 11/02 Asterix e Obelix e il regno di Mezzo ore 21 (prima visione)

Domenica 12/02 Asterix e Obelix e il regno di Mezzo ore 17, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 09/02 Il corsetto dell'imperatrice ore 15, ore 21

Venerdì 10/02 Sì chef! La brigade ore 21

Sabato 11/02 Me contro te: missione giungla ore 16.30 (prima visione)

Sabato 11/02 Grazie ragazzi ore 21 (prima visione)

Domenica 12/02 Me contro te: missione giungla ore 15, ore 16.30 (prima visione)

Domenica 12/02 Grazie ragazzi ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/02 Sì chef! La brigade ore 21

Martedì 14/02 Tre di troppo ore 15*, ore 21* (prima visione)

* ingresso a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 10/02 Grazie ragazzi ore 21 (prima visione)

Sabato 11/02 Grazie ragazzi ore 21 (prima visione)

Domenica 12/02 Grazie ragazzi ore 18 (prima visione)

Lunedì 13/02 Chiara ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 09/02 La Signora Harris va a Parigi ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 10/02 Il primo giorno della mia vita ore 21 (prima visione)

Sabato 11/02 Grazie ragazzi ore 16.30 (prima visione)

Sabato 11/02 Il primo giorno della mia vita ore 21 (prima visione)

Domenica 12/02 Grazie ragazzi ore 16.30 (prima visione)

Domenica 12/02 Il primo giorno della mia vita ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 13/02 L'ombra di Caravaggio ore 15, ore 21

Martedì 14/02 Porco rosso ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Giovedì 09/02 Living ore 21

Domenica 12/02 Living ore 18.15, ore 21* (prima visione)

Lunedì 13/02 Close ore 21

Mercoledì 15/02 Close ore 21

* in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano