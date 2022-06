Nei cinema lecchesi arrivano i dinosauri: la programmazione delle sale in città

Prezzo non disponibile

Una novità e una conferma questa settimana nei cinema lecchesi. Vi proponiamo il palinsesto delle tre sale della città di Lecco, ricordando che le ultime disposizioni in materia di contenimento della pandemia richiedono l'utilizzo della mascherina Ffp2 e non più l'obbligo di esibire il Green pass.

Palladium

Un altro film blockbuster al Palladium. In programmazione c'è infatti Jurassic World - Il Dominio, che prosegue la quasi trentennale saga dedicata ai dinosauri. Gli attori del primo capitolo del 1993 incontrano il nuovo cast. Il film resterà in sala fino al 20 giugno, ogni giorno con un solo spettacolo serale.

La trama

Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 9 giugno Jurassic World - Il Dominio ore 21

Venerdì 10 giugno Jurassic World - Il Dominio ore 21

Sabato 11 giugno Jurassic World - Il Dominio ore 21

Domenica 12 giugno Jurassic World - Il Dominio ore 21

Lunedì 13 giugno Jurassic World - Il Dominio ore 21

Nuovo Aquilone

Anche al Nuovo Aquilone entrano in vigore gli orari estivi, con proiezioni da venerdì a domenica alle 21. Resta in sala Nostalgia, ultima opera di Mario Martone presentata al festival di Cannes che ha per protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Felice.

La trama

Dopo quarant'anni di lontananza Felice torna lì dov'è nato, il rione Sanità, nel ventre di Napoli. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora.

Il trailer

La programmazione

Venerdì 10 giugno Nostalgia ore 21

Sabato 11 giugno Nostalgia ore 21

Domenica 12 giugno Nostalgia ore 21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano le proiezioni di cineforum sono al momento sospese.