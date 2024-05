'Confidenza', 'The Fall guy', 'Civil war': le grandi prime visioni a Lecco e provincia

Settimana scoppiettante nei cinema lecchesi. Mentre in molte sale del territorio è in programmazione il nuovo film di Daniele Luchetti con Elio Germano, Confidenza, a Lecco arrivano l'adrenalinico (e ben recensito dalla critica) The Fall guy e il discusso Civil war. Non mancano titoli per i più piccini.

La trama di The Fall guy

Ryan Gosling interpreta il ruolo di un acciaccato stuntman (controfigura) legato da un sentimento a Emily Blunt, regista di un film di azione dove, all'improvviso, scompare il suo protagonista. Il povero Gosling si troverà coinvolto in un misterioso intrigo. Il film è tratto dalla serie televisiva Professione pericolo e il regista Leitch propone un film dedicato all'azione vertiginosa, con - ovviamente - controfigure in primo piano in azioni spericolate e adrenaliniche all'insegna delle acrobazie.

Il trailer

Palladium

Doppia programmazione fra le prime visioni: The Fall Guy con la coppia Ryan Gosling (reduce dal successo di Barbie, in cui interpreta un inedito Ken) ed Emily Blunt (recente vincitrice di un Oscar come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione in Oppenheimer); Garfield per i più piccoli e le famiglie.

Venerdì 10/05 The Fall Guy ore 21 (prima visione)

Sabato 11/05 The Fall Guy ore 21 (prima visione)

Domenica 12/05 Garfield: una missione gustosa ore 18.30 (prima visione)

Domenica 12/05 The Fall Guy ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/05 The Fall Guy ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Due prime visioni nel weekend: l'attesissimo Civil war di Alex Garland, un'opera che non offre spiegazioni ma scuote dispiegando un violentissimo conflitto ambientato in America e rivolto più in generale al degrado della democrazia. Anselm è invece l'ultimo lavoro del maestro Wim Wenders.

Giovedì 09/05 Civil war ore 21 (prima visione)

Venerdì 10/05 Anselm ore 21 (prima visione)

Sabato 11/05 Anselm ore 21 (prima visione)

Domenica 12/05 Anselm ore 17.30 (prima visione)

Domenica 12/05 Civil war ore 21 (prima visione)

_____________________

Cenacolo Francescano

Non sono in programma eventi cinematografici

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 11/05 Civil war ore 21 (prima visione)

Domenica 12/05 Civil war ore 21 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 09/05 Viaggio in Giappone ore 21

Venerdì 10/05 Viaggio in Giappone ore 21

Martedì 14/05 Il punto di rugiada ore 21

Mercoledì 15/05 Il punto di rugiada ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 11/05 Garfield: una missione gustosa ore 21 (prima visione)

Domenica 12/05 Garfield: una missione gustosa ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/05 Food for profit ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 10/05 Challengers ore 21 (prima visione)

Sabato 11/05 Challengers ore 21 (prima visione)

Domenica 12/05 Challengers ore 21 (prima visione)

Mercoledì 15/05 La zona d'interesse ore 21

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 09/05 Inshallah a boy ore 15, ore 21

Venerdì 10/05 Il teorema di Margherita ore 21

Sabato 11/05 Garfield: una missione gustosa ore 17* (prima visione)

Sabato 11/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Domenica 12/05 Garfield: una missione gustosa ore 16.15 (prima visione)

Domenica 12/05 Confidenza ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/05 Il teorema di Margherita ore 21

Martedì 14/05 Confidenza ore 15*, ore 21* (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 10/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Sabato 11/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Domenica 12/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/05 Estranei ore 15, ore 21

Mercoledì 15/05 Wannsee ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Non sono in programma eventi cinematografici

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 10/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Sabato 11/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Domenica 12/05 Confidenza ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Domenica 12/05 Cattiverie a domicilio ore 18.15, ore 21* (prima visione)

Lunedì 13/05 Cattiverie a domicilio ore 21** (prima visione)

Mercoledì 15/05 Challengers ore 21 (prima visione)

* proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano