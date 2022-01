Mandello: rassegna cinematografica 2022

Mandello è pronta a vivere un'altra stagione di cineforum. La rassegna proposta dalla Pro loco è infatti pronta a partire e lo farà il 20 gennaio, con dodici titoli per il pubblico del cineteatro "Fabrizio De Andrè" di Piazza Leonardo da Vinci.

Inizio spettacolo ore 21 con obbligo di Green Pass rafforzato

Costo singolo ingresso 6 euro

Abbonamento Soci Pro Loco: 35 euro

Abbonamento non soci Pro Loco: 40 euro

Il palinsesto

20/01/2022 Mollo tutto e apro un chiringuito

03/02/2022 Il potere del cane

17/02/2022 Supereroi

24/02/2022 House of Gucci

03/03/2022 Don't Look Up

10/03/2022 Assassino sul Nilo

17/03/2022 È stata la mano di Dio

24/03/2022 West side Story

31/03/2022 Cry Macho - Ritorno a Casa

07/04/2022 La Fiera delle Illusioni

14/04/2022 C'era una volta il crimine

21/04/2022 Downton Abbey 2

In aggiunta a quanto indicato sopra, verranno proiettati, con ingresso gratuito offerto dal Comune di Mandello del Lario, i seguenti due film:

27/01/2022 Le Train de Vie

10/02/2022 Porzus

Prime visioni

La Pro loco preannuncia inoltre di aver anche già programmato le prime visioni per i prossimi weekend con il seguente programma:

22, 23, 24/01/2022 Un Eroe

29, 30, 31/01/2022 America Latina

5, 6, 7 /02/2021 Open Arms: La legge del mare

26, 27, 28/02/2022 Il sesso degli Angeli (attualmente non disponibile in Italia)

Ingresso 6 euro. Inizio spettacolo ore 21.